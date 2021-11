Oslava jak se patří! Fotbalisté Sparty nastoupili v neděli večer proti Liberci ve speciálních dresech, klub z Letné totiž slavil 128. výročí svého založení. A historická trika přinesla štěstí, Pražané vyhráli 2:1 trefou střídajícího Pulkraba z 80. minuty.

Matěj Pulkrab právě rozhoduje zápas s Libercem. Sparťané díky jeho trefě v 80. minutě porazili Liberec 2:1. | Foto: ČTK

"Chtěl jsem to rozhodnout, věděl jsem, že musíme vyhrát a v tabulce se dotáhnout zpět na špičku a ne dál ztrácet. To už by bylo kritické," řekl útočník, který přišel na trávník v 61. minutě za Karlssona.