Favoritem budou v sobotu Pražané. A nejen proto, že mají na šňůře o korálek víc. „Hlavně u silných mužstev je domácí prostředí velkou pomocí,“ míní trenér Hanáků Václav Jílek.

A také na něj udělal dojem poslední zápas Sparty v lize. Plzeň doma Letenští doslova rozdrtili a nasázeli jí čtyři góly. „Poslední zápas ukázal, že se Sparta vrací do formy, která se očekávala před sezonou,“ řekl Jílek.

Klíčový faktor? Návrat reprezentačního kapitána Bořka Dočkala. Zprvu se zdálo, že ho odnese další eso ze zálohy – problémový Guelor Kanga. Proti Plzni ale nastoupili oba spolu a náramně jim to klapalo.

Nečekat na ránu z milosti

„Je to o úhlu pohledu. Minulý týden všichni viděli velmi kvalitní Spartu, ale málokdo viděl velmi špatnou Plzeň. Kdybychom měli hrát to, co tam předvedla ona, tak bychom si asi odvezli možná ještě větší příděl,“ konstatoval olomoucký kouč. „Je třeba se z toho utkání poučit a Spartu něčím překvapit. Ne jen čekat na ránu z milosti,“ burcuje svůj tým.

A jaký plán vymyslel? „To samozřejmě nechci rozebírat,“ usmál se. „Ale Kanga, Dočkal, ve velmi dobré formě hrající Sáček nebo třeba Karlsson jsou hráči s individuální rozdílovou kvalitou. Jde hlavně o to, aby nedostali tolik prostoru,“ řekl Jílek, který bude mít k dispozici kompletní kádr mimo dlouhodobě zraněného Hály a bohužel již tradičního maroda Pilaře, jenž by se snad mohl vrátit po reprezentační přestávce.

Na Letné se na utkání chystají zodpovědně a ani po vydařeném představení s Plzní nechtějí nic podcenit. „Nemyslím, že by někdo létal v oblacích, navíc ani nemůžeme, protože podzimní sezona byla špatná a po jednom zápasu nejde dělat závěry. Pokud nechceme vítězství nad Plzní pošlapat, musíme vyhrát,“ řekl trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

„Olomouc je technické, kombinační mužstvo, které teď trochu zjednodušilo hru, aby se dostalo z nebezpečného pásma. Teď vyhráli poslední čtyři zápasy, uklidnili se, nemají co ztratit,“ dodal.

Na Spartu s 25 body? Strašidelné

S tím ale jeho protějšek tak docela nesouhlasí. „Každý zápas začíná 0:0, takže ten bod na začátku máte,“ uculoval se Jílek. „Ale je pravda, že jsme to trefili docela dobře, představa že bychom jeli na Spartu a měli 25 bodů, je trochu strašidelná,“ dodal.

„Musíme být vděční za body, které máme. Pořád se navíc všechno může během dvou tří zápasů otočit. Každý teď čeká, že na Spartě dostaneme világoš, pak jedeme zase ven. Bohemka hraje v Opavě, kde je předpoklad, že může bodovat,“ potvrdil olomoucký kormidelník, že v tabulce se stále spíše dívá pod sebe k barážovým místům než do první šestky, na kterou Sigma ztrácí pouhých pět bodů.

Loni na jaře Sigma na Letné prohrála po zbytečném vyloučení kapitána Vepřeka 0:1. „Loni jsme asi měli ke Spartě výkonnostně o trochu blíž. Ani po čtyřech výhrách není naše rozpoložení optimální. Sparta naopak tvář v posledních zápasech našla. Je jasný favorit,“ dodal olomoucký kouč Jílek.

Utkání startuje v sobotu v 17.30, přímý přenos vysílá O2 TV Fotbal.