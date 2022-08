Výsledek vypadá jednoznačně, ale trenér Slavie Jindřich Trpišovský neměl úplně dobrou náladu po zápase. Vadil mu výpadek po změně stran, kdy jeho svěřenci sami vrátili soupeře do hry a pak zranění tří ofenzivních hráčů.

„Hlavně s Ewertonem to nevypadá dobře. Rok nás utvrzují, že se vymýtí takové útoky na ofenzivní hráče, ale pořád nic. Takový faul bez červené? Nechápu,“ okomentoval jen žlutou kartou oceněný faul Cedidla, který neměl šanci hrát míč, ale ostrým skluzem zlikvidoval brazilského útočníka.

Po poločase to vypadlo, že domácí dokráčí ke klidné výhře. Po trefách debutanta Ichy a a Juráska platil stav 2:0, ale po chybě v rozehrávce snížil Jawo a rázem měli hosté o co hrát. Se slávisty to zamávalo, ale postupně se oklepali a v závěrečné pětiminutovce rozhodli Schranz a druhou trefou Jurásek, který v den zápasu slavil 22. narozeniny.

„Výhru jsme potřebovali, ale ze zranění a výpadku po poločase jsem zklamaný,“ dodal Trpišovský.

Slavia Praha - Trinity Zlín 4:1 (2:0)

Branky: 31. a 90.+2 D. Jurásek, 10. Icha, 85. Schranz - 49. Jawo. Rozhodčí: Černý - Caletka, Podaný - Ondráš (video). ŽK: Trpišovský (trenér), Masopust - Procházka, Jawo, Cedidla, Simerský, Bartošák. ČK: 70. Procházka. Diváci: 12.213.

Slavia: Mandous - Douděra (66. Masopust), Santos, Kačaraba, Jurásek - Hromada (83. Holeš) - Lingr (76. Usor), Icha, Ševčík (66. Tiéhi), Ewerton (66. Schranz) - Jurečka. Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák - J. Kolář (81. Bobčík), Didiba - Dramé (46. Hrubý), Jawo (73. Reiter), Čanturišvili (87. Hrdlička) - Vukadinovič (46. Silný). Trenér: Jelínek.

