/FOTOGALERIE/ Fotbalisté žižkovské Viktorky dostali v minulém kole pětibrankový výprask v derby s Duklou a trenér Michal Horňák poznamenal, že body přinese jedině velké zlepšení v obraně. S tím jeho svěřenci o víkendu jeli na Andrův stadion, kde je čekalo béčko olomoucké Sigmy. Zlepšená defenziva Pražanů slavila úspěch, vyhráli 2:0!

SK Sigma Olomouc - FK Viktoria Žižkov | Foto: SK Sigma Olomouc

"Do zápasu jsme šli s velikou pokorou. Věděli jsme, že nás čeká mladý běhavý soupeř, šikovný na míči. Jednoznačně jsme chtěli nedostat gól. Hrát aktivně, ale ze zabezpečené obrany. Máme radost, že se nám podařilo udržet nulu a vybojovat první tři body z venku," těšilo žižkovského kouče Michala Horňáka.

„Chtěli jsme uhrát tři body, byly by pro tým velkou vzpruhou do další části soutěže, ale to se nepovedlo. Věděli jsme, že proti nám stojí zkušený tým, který je kombinačně silný a snažili jsme se ho vysoko napadat. Donutili jsme tím Žižkov k nákopům a měli jsme i zisky a optickou převahu,“ hodnotil olomoucký lodivod.

Hanáci se však do větší příležitosti nedostali. Stejně na tom byla i Viktorka. Jenže ještě před přestávkou dokázala udeřit. Batloja po narážečce s Voltrem mířil přesně na zadní tyč Trefilovy branky. „Projevilo se nedáš, dostaneš. Inkasovali jsme po brejku a z ojedinělé šance soupeře. Pro psychiku týmu to nebylo dobré. Celkově příležitostí v utkání moc nebylo,“ dodal Janotka.

Druhá půle nezačala pro domácí ideálně, protože už po osmi minutách nedosáhl Trefil na přímý kop Mulemeho a bylo to 0:2. Ve zbytku zápasu se nepovedlo snížit Slavíčkovi, Uričovi, Langerovi ani Fialovi, a tak Sigma padla 0:2. „Bylo vidět, že se kluci snažili, přesto jsme zápas dohrávali v křeči,“ uzavřel Tomáš Janotka.

Po šesti kolech tak Sigma B má pouze dva body a je na posledním místě, Žižkovští poskočili na devátou příčku.

SK Sigma Olomouc B – FK Viktoria Žižkov 0:2 (0:1)

Branky: 37. Batloja, 53. Muleme. Rozhodčí: Kvítek – Novák, Ježek. ŽK: Fabiánek, Spáčil. Diváků: 237.

Sigma B: Trefil – Slavíček, Matys, Bednár, Vepřek (58. A. Uriča) – Mikulenka, Fabiánek (46. F. Uriča), Spáčil – Kramář (58. Langer), Fiala (81. Jaja), Šíp (69. Amasi). Trenér: Tomáš Janotka.

Žižkov: Kotek – Richter, Březina, Kozojed – Finěk, Jirásek (73. Sixta), Tregler, Muleme – Batloja (90.+3 Petrák), Costa (84. Hönig), Voltr (73. Kuchař). Trenér: Michal Horňák.