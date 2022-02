Jeho svěřenci byli hodinu zápasu opravdu mimo dění a jen díky štěstí bylo manko v té době pouze dvoubrankové. „Hráli jsme špatně,“ nehledal výmluvy.

Přitom hned po pár minutách byl blízko gólu Pešek, ale míč po jeho střele skončil pouze v boční síti. Pak přišla plzeňská část… Ve 20. minutě se prosadil Chorý, krátce po změně stran Hejda a akcie Sparty klesaly ke dnu… Až na konci přišlo zmiňované vzkříšení díky Pavelkovis Hložkem.

„Se Slavií jsme hráli zodpovědně zezadu a hráli velice dobře. S Plzní bylo vidět, že když dobýváme dobře organizovanou obranu, mámes tím problém. Možná nám to ukázalo, že budeme muset změnit rozestavení,“ přemýšlel o dalších zápasech trenér Vrba.

Hložek: Hráli jsme hrozně, nechápu to

Sparťanský klenot Adam Hložek opět prokázal svoji výjimečnost. V nastavení zápasu proti Plzni trefil remízu 2:2. Spokojenost? Zapomeňte… Po závěrečném hvizdu byl naopak pořádně rozhořčený.

Adame, jak berete remízus Plzní?

Vzhledem k tomu, jak se to vyvíjelo prvních sedmdesát minut, musíme ten bod brát. Hráli jsme hrozně. Nnechápu, co se dělo.

Čím si vysvětlujete výkon vašeho týmu do oné 70. minuty?

Jak jsem říkal, vůbec nevím, jak to hodnotit, co se stalo. Bylo to… nevím… hráli jsme prostě hrozně. Posledních dvacet minut nás nakopl ten gól, bylo to úplně něco jiného. Kdybychom tak hráli celý zápas, měli bychom tři body, ale na to se nehraje.

Zabrat proti Plzni tři body bylo určitě v plánu, že?

Věděli jsme, že Plzeň bude zatažená a bude hrát na brejky. Vůbec jsme se nemohli dostat do hry, nevystřelili jsme na branku. To se nám nemůže stávat.

Je bod po průběhu zápasu dobrý nebo je to málo?

Dává nám to pořád nějakou naději… Ale po tom výkonu jsme si zasloužili spíš prohrát.