Trenér Luděk Klusáček přivítal nejen 27 hráčů a 4 brankáře, ale také nového asistenta. Už na konci podzimu u týmu na vlastní žádost z rodinných důvodů skončil Erich Brabec, do zimní přípravy a druhé části FORTUNA:LIGY půjde společně s Jaroslavem Veselým, jenž naposledy působil v Chrudimi.

Stav kádru se pochopitelně může každým dnem měnit. "V přestupním období zítra nemusí platit to, co dnes. Očekávat se dají pohyby jak do Bohemky, tak i směrem ven. S některými hráči řešíme prodloužení smluv, jiným hledáme větší herní vytížení," řekl pro klubový web sportovní ředitel klokanů Miroslav Držmíšek.

Nejčerstvější posilou je mladý záložník Daniel Mareček, který přestoupil ze Slovácka a v Ďolíčku podepsal tříletou smlouvu. V průběhu týdne se na čtrnáctidenní zkoušku z Teplic přesune téměř dvoumetrový ruský stoper Jevgenij Nazarov. Do přípravy nastoupí také obránce Dominik Hašek, kterého z Chrudimi doporučil nový asistent trenéra. "Máme zájem o jeho jarní hostování s následnou opcí na přestup," řekl Držmíšek a dodal, že naopak do Chrudimi se po zranění půjde rozehrát Michal Vrána.

S týmem se nebude připravovat zkušený záložník Kamil Vacek, který si hledá nové angažmá, na hostování zamíří útočník Michael Ugwu, ale ten s klokany zatím přípravu zahájí.

Soupiska Bohemians pro zimní přípravu

Brankáři: Hugo Jan Bačkovský, Marek Kouba, Patrik Le Giang, Roman Valeš

Obránci: David Bartek, Jiří Bederka, Martin Dostál, Dominik Hašek, Lukáš Hůlka, Adam Kadlec, Daniel Köstl, Daniel Krch, Radek Lehovec, Evgeni Nazarov, Martin Nový, Denis Vala, Jan Vondra

Záložníci: Jakub Fulnek, Petr Hronek, Josef Jindřišek, Jan Kovařík, Roman Květ, Daniel Mareček, Vojtěch Novák, Vladimír Zeman

Útočníci: Jan Chramosta, Ibrahim Keita, Matěj Koubek, Tomáš Necid, David Puškáč, Michael Ugwu