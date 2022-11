„Samozřejmě mě to těší, protože doteď se mi to nikdy nepovedlo. Jsem rád, že mi vydrželo zdraví, což je nejdůležitější,“ vrací se ke své vytíženosti mladoboleslavský Karafiát.

On i ostatní hráči těžili z velké důvěry svých trenérů. „Cením si toho. Mě i ostatní kluky trenér hodně podržel. Chybovali jsme v nějakých zápasech, ale podržel nás a dal nás tam znovu. Cením si toho strašně moc,“ říká Křapka z Bohemians.

„Není to první angažmá, na kterém jsme s trenérem Hoftychem spolu. Navzájem se známe, on ví, co ode mě očekávat, ví, kdy mě dostat pod tlak, kdy potřebuju vyhecovat nebo naopak trošičku uklidnit. Jsem rád, že ve mně má trenér takovou důvěru. Snažím se mu ji oplatit na hřišti,“ dodává Karafiát.

Oba zmínění obránci se našli v systému na tři stopery, který jejich týmy praktikují. Křapka tráví většinu času po boku Daniela Köstla a Lukáše Hůlky, Karafiátovými nejčastějšími parťáky jsou pak David Šimek a Marek Suchý.

„Vyhovuje mi to. Oba kolegové jsou úplně jiní. Šimi je vysoký, má dobrou hlavu, Suchoš je zase důrazný a dobrý do soubojů i na zemi. Já je zase doplňuju rychlostí a nějakým zajištěním. Hraju mezi nimi prostředního, který se o to musí trochu starat na obou stranách. Máme to hodně založené na důrazu a soubojích,“ popisuje Karafiát.

„Tohle rozestavení nám od začátku sezony sedlo. Stejné rozestavení jsme měli už v přípravě, sehráli jsme se a sedlo si to. Fungovalo to,“ pochvaluje si Křapka.

Oba fotbalisté byli svým týmům velmi platní zejména v defenzivě a i díky nim se Mladá Boleslav a Bohemians nacházejí v horní polovině tabulky. Středočeši jsou šestí a Pražané jsou hned o příčku za nimi.

„Ve mně je částečná spokojenost, ale převažuje spíš nespokojenost. Hodně bodů jsme poztráceli doma. Měli jsme mít tak o čtyři pět bodů více. Pak bychom byli spokojenější. 22 bodů je slušný základ pro jarní část sezony. Mohlo a mělo jich být ale víc. Vlastní hloupostí jsme je poztráceli,“ lituje stoper klokanů.

„Žádné velké cíle jsme si před sezonou nedávali. Vždycky chcete samozřejmě být ti nejlepší, ale po minulé sezoně nám odešli nějací hráči. Sezona pro nás nezačala úplně dobře, takže nakonec šesté místo bereme,“ říká Karafiát o situaci Mladé Boleslavi.

Přestože mluvíme o obráncích, důležité je zmínit také jejich další statistiky. Karafiát se letos ještě neprosadil, Křapka ale zažil extrémně produktivní podzim. Trefil se rovnou čtyřikrát a mezi ligovými obránci byl nejproduktivnější!

„Těžko říct, čím to je. Asi jedině, že se to zlomilo narozením dcery. Spíš se to ale tak nějak sešlo. Kluci to vždycky prodloužili, já zavíral zadní tyč, nějak se to ke mně dostalo a já se vždycky snažil dát gól. Padalo to tam, jsem za to rád,“ říká skromně obránce pražského celku.

A že by u vytěžovaných hráčů snad převládala po polovině sezony únava? „Fyzicky se cítím dobře. V tom žádný problém není,“ dementuje to Křapka.

„Musím říct, že ke konci jsem měl období, kdy jsem toho měl dost. Mohlo to být asi tři čtyři zápasy před koncem. Pak se to ale zlomilo a začal jsem se zase cítit dobře. Teď momentálně se cítím fyzicky docela dobře,“ přiznává Karafiát.

Oba obránci teď doufají, že podobné důvěry od trenérů se jim dostane i v jarní části sezony. Karafiát o svoji skvělou sérii ale přijde kvůli trestu. V pohárovém utkání proti Slovácku totiž vyfasoval červenou kartu.

„Vypadá to, že na jaře budu nějaký zápas stát. To mě mrzí. Jinak podzim probíhal z mojí strany dobře a jsem za to strašně rád. Na jaře bych chtěl odehrát zase co nejvíc minut a co nejvíc pomoct manšaftu,“ zakončuje Karafiát.

Podobně to má i Křapka. „Když hrajete pravidelně, tak vám sebevědomí roste. U mě je to úplně stejné,“ přiznává s přáním další hromady odehraných minut.

