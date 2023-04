Takové zápasy ho nemůžou vykolejit. V nejvyšší české soutěži chytá desátou sezonu, vlastní titul se Slavií, další přidal při angažmá v Litvě. Brankář Martin Berkovec patří k té části brněnských fotbalistů, pro které není duel na hřišti pražské Sparty nevšední. „Už jsem zvyklý, beru to jako další zápas. Je fajn, že na Spartě bude hodně lidí, na to se těším a doufám, že uděláme nějaký výsledek. Nervóznější jsem víc z toho, když si musím vzít oblek na společenskou akci,“ smál se Berkovec v pátek odpoledne.

Brněnský brankář Martin Berkovec. | Foto: Petr Nečas

Výsledkově to ovšem není soupeř, proti kterému se mu daří. Z deseti vzájemných duelů vyhrál jen jednou a jednou remizoval, to ještě v barvách Slavie.

Na letenském trávníku ještě nebodoval. Ani v sešívaném dresu, ani s Bohemians 1905 nebo s Karvinou. Za Zbrojovku nastoupil proti Spartě pouze na podzim, kdy Brňané doma prohráli 0:4. „Na Letné nemám ani bod, jen jsem tam schytal spoustu nadávek, když jsem hrál za Slavii nebo Bohemku,“ přiznal čtyřiatřicetiletý gólman.

Krajský přebor nabídne šlágr. Kuřim chce prolomit domácí křeč a zdolat Boskovice

I pražská derby, kterých se účastnil, nechávala rodáka z Mariánských Lázní v klidu. Víc je prožívala rodina. „Taťka fandil Slavii, když jsem za ni hrál, měl známé sparťany. Víc to řešilo moje okolí, beru to jako práci, nikdy bych neřekl, že je Sparta špatná nebo že jsou Slavia či Bohemka špatné,“ vyprávěl Berkovec.

Jenže pro velkou část jeho mladších spoluhráčů jde o ojedinělé utkání. Sparta vybojovala v historii šestatřicet titulů, letenská epet Arena pojme bezmála devatenáct tisíc fanoušků. Atmosféra střetnutí, které začíná v Praze v neděli ve čtyři hodiny odpoledne, na brněnské fotbalisty může dolehnout. „Je něco jiného Spartu vidět u videa nebo v televizi a pak to zažít na hřišti, bude klíčové, jak tu atmosféru kluci zvládnou. Někoho to motivuje, někomu to může ublížit, v tomto ohledu s hráči pracujeme,“ sdělil brněnský kouč Richard Dostálek.

Sparta aktuálně budí respekt, na druhém místě tabulky má stejně bodů jako vedoucí Slavia, prohrála jediné z posledních třiadvaceti kol a v lize sedmkrát za sebou zvítězila. „Je to pro nás výjimečný zápas v tom, že Sparta je aktuálně tým s nejlepší sportovní formou, vyhrála sedm ligových duelů v řadě a vstřelila v nich dvacet pět branek. V kádru má spoustu reprezentantů,“ upozornil trenér dvanácté Zbrojovky.

Jihomoravané chtějí napravit i nelichotivou porážku 0:4 se Spartou před domácím publikem. „Myslím, že jsme se v defenzivě od té doby zlepšili. Pořád sice nuly nepřibývají, potřebujeme je, abychom měli nějaké body. Doufám, že to bude vyrovnanější duel než na podzim a pozlobíme Spartu víc než doma,“ přál si gólman.

Brněnské mužstvo čeká na vítězství od 18. února, kdy doma porazilo Baník Ostrava 2:1. Následovaly tři remízy 1:1 a před reprezentační přestávkou domácí prohra 1:2 s Jabloncem. „Potřebujeme hlavně udělat buď nějaký výsledek, nebo aspoň dobrý zápas pro nás, abychom se chytli výkonově. Máme další utkání, která potřebujeme zvládnout s Hradcem nebo Pardubicemi doma. Musíme se od něčeho odrazit, předvést dobrý výkon a třeba odjet s bodem nebo ještě víc,“ přemítal Berkovec.

V nabitém dubnovém programu sehraje Zbrojovka šest utkání, jimiž uzavře základní část FORTUNA:LIGY. „Víme, že nás čeká těžký závěr ligy a náročný dubnový program. Chceme se prezentovat statečným, bojovným a dobrým výkonem, který by nám dodal sebevědomí do závěrečných kol,“ vyhlásil Dostálek.

Jediný gól rozhodl. V brněnském derby Sparta vyhrála na hřišti Morendy

Ten kvůli čtyřem žlutým kartám postrádá stopera Mohameda Tijaniho. „Škoda, že vypadl, hrál dobré zápasy, ale potřebujeme ho v dalších, pro nás ještě důležitějších duelech. Točí se to, předtím zase nehrál Šury (Jakub Šural – pozn. red.), od toho jsou tu ostatní stopeři, aby to zvládli,“ řekl Berkovec.

Kvůli dohodě klubů a navíc zranění nenastoupí Filip Souček, mimo hru jsou i Lukáš Endl, Ondřej Pachlopník a Josef Koželuh. „Tito hráči k dispozici nebudou,“ řekl Dostálek.