Nad Ďolíčkem se nečekaně vyjasnilo. Hlavně od restartu FORTUNA:LIGY šlape zelenobílá parta jako dobře vyladěný stroj. Posuďte sami: svěřenci trenéra Luďka Klusáčka z posledních sedmi zápasů vyhráli šest, těsně prohráli jen doma se Spartou. Nastříleli za tu dobu 15 gólů, což u Botiče rozhodně nebývalo zvykem.

Záchvaty euforie ale nečekejte. „Nabádám hráče k tomu, aby byli pokorní,“ říká Klusáček, pod jehož taktovkou začal výsledkový i herní vzestup vršovického klubu. „Na jednu stranu je třeba si ve fotbale užít chvilky radosti, protože jich je málo a netrvají dlouho. Na druhou stranu ale musíme koukat dál,“ upozorňuje kouč.

Evropa na dohled

Nejbližší akce čeká na Bohemku dnes od 17.30, kdy v Ďolíčku přivítá Slovácko v odvetě semifinále prostřední skupiny nadstavby. V Uherském Hradišti vyhráli Pražané 2:1 a nyní jim tak k postup stačí i remíza. V počtu větším než malém je už poženou i vlastní fanoušci, kteří tentokrát nemusejí jen nakukovat zpoza plotu.

„Ještě nemáme splněno,“ varuje Klusáček, který začátkem loňského října nahradil ve funkci odvolaného Martina Haška. Z toho, co mělo být především záchranářskou misí, se vyklubal útok na účast v pohárové Evropě.

„Samozřejmě by to bylo hezké, ale je to hrozně daleko,“ tvrdí obránce Lukáš Hůlka, s jednatřiceti odehranými duely nejvytíženější hráč Bohemians v sezoně.

Je pravda, že od Evropské ligy by klokany v případě postupu přes Slovácko dělily ještě další čtyři náročné mače. Přesto jde o výrazně příjemnější vyhlídku než na strašáka jménem baráž.

Zeptáte-li se Klusáčka na důvody parádní formy, pokaždé zmíní hlavně to, že během pauzy měly zraněné opory čas se uzdravit.

Široký kádr dával trenérovi v náročném programu možnost obměňovat sestavu. Série výher se odráží na sebevědomí hráčů, na trávníku si toho víc dovolí.

Projeví se „vršovická renesance“ i dnes odpoledne?