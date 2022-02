"Myslím, že to po většinu zápasu bylo remízové utkání, které jsme ztratili až chybou v závěru. Neměli jsme dobrý první poločas, udělali jsme hodně chyb a naše hra s míčem byla celkově špatná. Baník byl aktivnější. V poločase jsme to trochu přehodili, druhá část byla lepší, ale stále to bylo na domácí zápas směrem dopředu málo. Měli jsme jen čtyři nebo pět střel a všechny mimo. Nakonec rozhodl závěr," řekl k utkání trenér Bohemky Luděk Klusáček.

Zápas nepřinesl velkou dávku šancí a zajímavých situací. Obrany a tvrdé souboje dominovaly nad útočnými choutkami. Bodové ambice byly dlouhé rozdané pro oba celky rovnoměrně, o všem podstatném se rozhodlo v závěrečné čtvrthodině…

Bohemku zradilo to, co už dříve několikrát… produktivita. Po změně stran byli lepší, ale místo úvodního gólu naopak sami inkasovali.

V 75. minutě protrhl střelecké trápení Kuzmanovič, o chvíli později bylo pro domácí ještě hůře, protože druhou žlutou a následně červenou dostal Hronek.

"Hrubý zákrok, poškodil mužstvo. Mluvil jsem s ním už v poločase kvůli žluté kartě, aby si na to dal pozor a on pak udělá takovou klukovinu. Nebylo to ani v souboji, nic, prostě hloupost," rozčiloval se Klusáček.

Hosté využili přesilovku bleskově. Po dvou minutách. Prosadil se Almási, pro něhož šlo o jedenáctou ligovou branku v této sezoně. Lépe je na tom (12) pouze Jurečka ze Slovácka.

"Čekali jsme, že to bude náročný a bojovný zápas na těžkém terénu a proti těžkému soupeři. To se potvrdilo na sto procent. Bohemka šla do utkání s ofenzivnější sestavou než v minulém zápase a předpokládali jsme, že si budou chtít hru směrem dopředu zjednodušit a zrychlit. Jsme rád, že jsme ten zápas odpracovali, oddřeli, odskákali a odběhali," těšilo ostravského kouče Ondřeje Smetanu.

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 0:2 (0:0)

Branky: 75. Kuzmanovič, 83. Almási. Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Melichar - Hrubeš (video). ŽK: Hronek, Bačkovský, Köstl (všichni Bohemians). ČK: 80. Hronek. Diváci: 2346 (omezený počet).

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál (90. Hašek), Petrák, Květ (90. Jindřišek), Bartek (55. Beran) - Hronek, Vaníček (81. Koubek) - Puškáč (81. Ugwu). Trenér: Klusáček.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Koncevoj (57. Buchta), Boula (66. Janošek), Kuzmanovič, Kaloč, Falta (90.+1 Jaroň) - Klíma (57. Almási). Trenér: Galásek.