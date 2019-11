Žlutomodří se o síle sešívané družiny přesvědčili nejen sledováním jejich zápasů v Lize mistrů, ale i v červenci na vlastním stadionu, kdy s mistrem v rámci druhého kola padli 1:5. „Neřekl bych, že se od té doby Slavia nějak změnila. Vlastně přišel jen Stanciu,“ říká Hejkal a hned začne vypočítávat opěrné pilíře slávistických úspěchů.

„Má velmi pohyblivé krajní obránce Coufala s Bořilem. Měla problémy na stoperu, ale Takács proti Ostravě na tomto postu zahrál dobrý zápas. Má rychlé hráče na křídlech, Masopusta, Olayinku, dále kreativního Součka, Hušbauera. Hráči rotují uprostřed, mění si pozice. Koho bych chtěl vyzdvihnout, to je Ševčík, je to skrytá síla Slavie. Naběhá spousty kilometrů v rychlosti, rozumí si s balonem, je kreativní a velmi nebezpečný,“ rozebírá teplický kouč.

Už před čtyřmi měsíci bylo sebevědomí červenobílých obrovské, po zápasech s Interem Milán, Dortmundem a Barcelonou v Lize mistrů ale ještě narostlo. „To určitě ano, sehrála spoustu těžkých zápasů. Soupeřům v Lize mistrů se ve hře vyrovnala, s bravurou zvládá náročné tuzemské zápasy, například duel v Plzni. Že jí to nevyšlo v poháru, to se stane, jednou to přijít muselo. Dostala facku, oklepala se a jede dál,“ chválí Hejkal českého šampiona.

Děravá obrana hostů

Slavia naposledy v úterý vyválčila remízu na hřišti slavné Barcelony, od zápasu v Edenu ale Severočeši očekávají odlišnou podívanou. Domácí budou hrát určitě jinak než na Camp Nou.„Spíš nám můžou být vzorem jejich zápasy proti Příbrami a Baníku. Tato mužstva hrála proti Slavii velmi dobře, i tak ale Příbram dostala tři a Ostrava čtyři góly,“ uvědomuje si Hejkal.

Ten má poslední dobou méně příjemné starosti než jeho protějšek Jindřich Trpišovský. Teplicím se příliš nedaří a trenér své hráče po porážkách v Jablonci a doma s Českými Budějovicemi (celkem sedm inkasovaných branek) tvrdě sepsul. Selhal systém hry na tři obránce.

„Nefungovaly nám v něm nějaké věci, ale nechci se do jejich rozboru hlouběji pouštět, abychom nenapovídali soupeřům. V systému čtyř obránců musím mít rychlého stopera na pravou stranu. Toho teď nemám, tak si pomáhám tím, co mám,“ vysvětluje Hejkal.

Podaří se jeho svěřencům v neděli zaskočit favorita?