„Chtěli jsme vyhrát a odčinit prohru v Haifě a navázat na domácí zápas s Libercem. Hrubě se nám to nepovedlo,“ neschovával se za výmluvy útočník sešívaných Jan Kuchta.

Pro Slavii to byl velký šok. Běžela čtrnáctá minuta a po gólech Brandnera s Havlem vedli Budějovičtí po dvou střelách na branku dvoubrankovým rozdílem.„Naše zoufalost v první půli byla strašná,“ pokračoval Kuchta.

Právě on byl jedním ze tří čerstvých hráčů, které trenér Jindřich Trpišovský poslal do druhé půle. O přestávce zůstali v šatně nevýrazní Ekpai, Traoré a Krmenčík, na trávník naopak s Kuchtou vyběhli Ševčík a Lingr.

A rázem bylo vše jinak. Slávisté se dostali do tempa, soupeře pořádně zmáčkli a za čtvrt hodiny bylo srovnáno. Nejprve potrestal Havlův faul z penalty Olayinka a poté se hlavou prosadil Oscar.

Hosté byli na koni a ve vzduchu visel třetí gól. Ovšem toho už se Pražané i přes veliký tlak až do konce utkání nedočkali, byť hráli po vyloučení Skovajsy patnáct minut přesilovku. Bod z venku se vždy počítá, ale pro Slavii byl tento opravdu málo, byť musela od začátku dotahovat dvoubrankovou ztrátu. Počtvrté z posledních pěti zápasů se kabinou sešívaných nerozhléhal vítězný pokřik.

„Nejsme na to zvyklí. Je to jiné, ale nervozitu si nemůžeme vůbec dávat do hlavy, protože bychom pak zase neuspěli. Na někom třeba leží deka a pracuje s tím jinak. Proto si myslím, že na nás trenér o poločase moc neřval. Musíme v tréninkui zápasech něco změnit. Musíme od začátku hrát tak jako v druhé půli,“ hledal Kuchta návod jak z krize ven.

Tento týden slávisté nehrají evropské poháry, ale budou mít nabito. Ve středu totiž doma dohrávají odložený zápas s Olomoucí a o víkendu pak do Edenu přijede vedoucí Plzeň.

Svěřenci trenéra Trpišovského budou muset zabrat. „Opakuje se, že do zápasu dobře vstoupíme, pak přijde moment, který náš výkon srazí dolů. Po poločase to jde zase nahoru, ale vždycky honíme výsledkově nepříznivý vývoj,“ kroutil hlavou Trpišovský.

Dynamo České Budějovice - Slavia Praha 2:2 (2:0)

Branky: 10. Brandner, 14. Havel - 52. Olayinka z pen., 58. Oscar. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Váňa - Štěrba (video). ŽK: Havel, Čavoš, Kohout (asistent trenéra), Vorel - Traoré. ČK: 76. Skovajsa (Budějovice). Diváci: 6289.

Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Havel, Novák, Skovajsa - Hora, Čavoš (78. Čolič) - Brandner, Mihálik (89. Škoda), Mršič - Bassey (64. Valenta). Trenér: Horejš.

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Samek, Traoré (46. Ševčík) - Ekpai (46. Lingr), Schranz (83. Plavšič), Olayinka (72. Masopust) - Krmenčík (46. Kuchta). Trenér: Trpišovský.