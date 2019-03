Zápas Sparty s Plzní přerušila pyrotechnika. Policie vyklidila celý sektor hostů

S neposlušnými fanoušky už se nebude zacházet v rukavičkách a místo opakujícího se varování z úst hlasatele utkání se do akce pustí policie. To avizovalo vedení soutěže a při sobotním ligovém zápase Sparta - Plzeň to na vlastní kůži pocítili fanoušci Západočechů.

Zapálení dýmovnic ve vlastním sektoru a pokusy o zbourání plotu patří k bohužel běžným záležitostem v táboře ultras, ale házení zapálených petard mezi normální návštěvníky utkání už jsou za hranou. Ke konci zápasu hostující fanoušci v této činnosti opět pokračovali a to už nezůstalo bez odezvy. Policisté oznámili, že budou zasahovat v sektoru hostů a rozhodčí dle pravidel odvolal hráče do šaten. V kotli Západočechů došlo k několika strkanicím, ale zhruba po čtvrt hodině byl prostor vyklizen a hráči se mohli vrátit na hrací plochu. Na sociálních sítích letěla zpráva, že důvodem k zásahu bylo to, že došlo k popálení šestileté holčičky. Nicméně všechno se teprve bude vyšetřovat a policie k tomu sama vydá oficiální zprávu. "O tom, že se přeruší utkání nerozhoduje klub nebo LFA, ale policie. Všichni jsme se museli řídit jejími pokyny. Byli jsme vyzváni k tomu, aby se utkání přerušilo, protože došlo ke zranění osob z důvodu házení pyrotechniky," vysvětluje ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík. Incident pochopitelně nezůstane bez odezvy, jelikož zranit pyrotechnikou fanouška je něco, co může být postihnuto nejvyšším možným trestem. "V tuto chvíli jsou jakékoliv závěry předčasné. Počkáme si na zprávu Policie ČR i delegátů utkání. Na základě těchto informací budeme celý případ projednávat na nejbližším zasedání disciplinární komise ve čtvrtek," informoval bezprostředně po zápase Richard Baček, předseda DK LFA.

Autor: Michal Káva