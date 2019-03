Po sobotním vzájemném utkání v Praze se může Viktoria od Sparty odpoutat ještě víc. Anebo také pronásledovatel Plzně vycítí šanci ještě atakovat druhou příčku zajišťující předkolo nemistrovské části prestižní fotbalové Ligy mistrů.

Ze slov plzeňského trenéra Pavla Vrby je patrné, že se mužstvo vcelku pochopitelně soustředí na to, co se děje před ním. „Na Spartě chceme zase udělat všechno pro to, abychom dostali Slavii pod tlak. Doufám, že na konci zápasu bude výsledek, který nás bude těšit,“ říká Vrba.

Viktoria ztrácí na vedoucí Slavii Praha tři body. Jenže Pražany zítra čeká těžký domácí souboj s Ostravou, přičemž Slavia má v nohou náročný čtvrteční duel Evropské ligy ve španělské Seville.

Šlágr 24. kola Sparty s Viktorií (sobota 17.30 O2 TV) je už týden vyprodaný. „Zápasy se Spartou, Slavií a myslím si, že momentálně i s Baníkem, jsou trošku jiné než ostatní utkání. Většinou to bývají zápasy s vyprodanými stadiony a úžasnou atmosférou,“ těší trenéra Viktorie.

Atraktivitu zápasu umocňuje i současná forma obou klubů. Sparta vyhrála všechna čtyři jarní utkání, Viktoria zvítězila ve třech a jednou remizovala. „Sparta má na jaře velice dobrou formu. Začala budovat mužstvo trochu jiným způsobem než před třemi roky, kdy sázela na zahraniční fotbalisty. Teď dává prostor vlastním odchovancům,“ všímá si Vrba.

Tato zvolená cesta je podle Vrby pro české týmy přirozenější. „Na druhou stranu kádr doplněný top fotbalisty z ciziny určitě ano. U špičkových mužstev tvoří polovinu týmu zahraniční hráči, což respektuji. A asi to tak v budoucnu bude. Myslím si, že si Sparta zvolila možná náročnější cestu, pokud jde o trpělivost, ale tahle varianta bude pro ně určitě lepší,“ myslí si Vrba.

Trenér se na ligový šlágr v Praze hodně těší. „Ale já se vlastně těším na každý ligový zápas. Třeba v Opavě byla fantastická atmosféra, ale na Spartě je to jiné, protože mezi ní a Plzní je v posledních letech velká rivalita. O to asi bude ta atmosféra výbušnější. Ale jsou to zápasy, které naplňují diváky a myslím si, že i v médiích to bude hodně sledované,“ tvrdí lodivod Plzně.

Vrbovi budou dnes chybět dlouhodobě zranění Krmenčík a Kolář. „Krmenčík možná stihne závěr této sezony. Kolářovo zranění se časově prodloužilo s ohledem na operaci – mysleli jsme si, že bude jednodušší,“ vysvětluje trenér Vrba.

Kopic už byl připravený zasáhnout do zápasu proti Jablonci. „V ofenzivní fázi to není úplně ideální, a proto tam musíme přidat. Je dobře, že se hráči uzdravují a že naše síla bude větší a větší,“ libuje si Pavel Vrba.

Podle trenéra Sparty Zdeňka Ščasného rozhodne momentální forma a připravenost. „Bude strašně důležité, abychom nic nepodcenili a dali do zápasu veškeré úsilí. Musíme navázat na výkon doma s Baníkem a připravit se na Plzeň ještě lépe než na Baník. Viktoria bojuje na dálku se Slavií o titul. Možná bude hrát trochu jinak než v minulosti, kdy jí stačilo hrát zkušeně zezadu a na nějaký brejk,“ je přesvědčen Ščasný.