Záložník Mareček po dvou letech končí ve Slovácku, bude hrát za Bohemku

Opouští Moravu a vrací se zpátky do hlavního města. Odchovanec Sparty Daniel Mareček po dvou letech končí ve Slovácku a míří do Ďolíčku, od ledna posílí Bohemians 1905. Oba kluby se dohodly na přestupu. Transfer třiadvacetiletého záložníka bude administrativně dotažen v příštích hodinách. V Bohemians podepsal smlouvu na tři roky do 31. prosince 2024.

Záložník Slovácka Daniel Mareček. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Moc se těším na skvělou atmosféru a fanoušky. Navíc bydlím v Úvalech, takže to mám kousek a na tréninky do Uhříněvsi ještě blíž," řekl k přestupu Mareček, jenž bude v novém mužstvu nastupovat se svým oblíbeným číslem sedmnáct. Mladý středopolař přišel do Uherského Hradiště v zimě 2020 z pražské Sparty, jejíž je odchovancem. V dresu Slovácka nastoupil do devatenácti zápasů a vstřelil jedinou branku. V minulosti bývalý mládežnický reprezentant hostoval v druholigové Vlašimi. Nyní se vrací zpátky do Prahy. „Daniel Mareček se řadil mezi zimní transferové priority Bohemians, všem zúčastněným stranám bych rád poděkoval za férové a konstruktivní jednání. Dan je poctivý, kondičně i silově skvěle připravený fotbalista, který ideálně pasuje do herního stylu Bohemians i dlouhodobé klubové strategie. Vršovičtí v něm získávají také charakterově výborného hráče, který může v dohledné době plnit roli jednoho z lídrů," uvedl pro klubový web Bohemky Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která hráče zastupuje. Vaniak ve Švýcarsku i po padesátce dál chytá a taky učí děti