Záchrana? Nic jiného si nepřipouštíme, říká kanonýr klokanů David Puškáč

Davide, nejprve k samotnému sobotnímu zápasu. Čtyři góly jsou perfektním počinem, jak se to seběhlo?

Docela rychle. V prvním poločase to byly slepené góly. Trenér Páník po zápase moc nechválil svoji obranu, takže ta na tom také nějakou zásluhu měla. I ve druhém poločase se mi podařilo potrestat několik jejich nevynucených chyb, takže jsem měl i to štěstíčko. A také to bylo díky kvalitní práci spoluhráčů našeho týmu. Takhle pěkně se to všechno sešlo a byly z toho čtyři góly.

Po zápase jste řekl novinářům, že vám při tom paradoxně nesedl…

Je to tak. Už při rozcvičce jsem cítil, že mám těžší nohy. Upřímně jsem konstatoval svůj stav. Překvapilo mě, jak paradoxní je, že když se člověk cítí dobře, góly nepadnou, ale tenhle zápas mi krásně vyšel. O to větší překvapení to bylo.

I proto jste mohl odehrát pouze necelou hodinu a šel střídat?

Měl jsem zranění a cítil, že fyzička nebyla v top kondici. I minulý zápas jsem odehrál podobnou porci minut. Zápas byl rozhodnutý, tak nebylo proč riskovat třeba nějaké zranění z únavy. Bylo to takové střídání z rozumu.

Bylo to opravdu vysilující nebo ve vás hlodala ještě chuť na nějaké další góly? Šel jste ze hřiště v 57. minutě se čtyřmi na kontě.

O poločase se mě trenér ptal, jak na tom jsem a já mu říkám „Ty brďo, tréňo, trápím se, úplně mi to neběhá“. Ale protože jsem dal dva góly, tak se mě na to střídání ptal a já říkal, že bych rád třeba ještě deset minut, že bych chtěl zkusit hattrick. Řekl mi, že je to na mně. A zpětně jsem za toto rozhodnutí rád. Povedlo se mi něco, co se i zapsalo do historie Bohemky. Naposledy se to prý někomu v Ďolíčku povedlo před 61 lety.

Zápas jste vyhráli, ale dovedli jste se z toho radovat, když bylo jasné, že se nevyhnete baráži?

Když popíšu moje pocity… prožíval jsem životní zápas, povedlo se mi něco, o čem bych si myslel, že ani není možné. Ještě v den narozenin. Vše bylo pohádkové, ale potom přišlou utlumení v podobě zjištění, že jdete do baráže. Takže jsem si to úplně užít nemohl tak, jak bych si představoval, že bych mohl. Ale nedá se nic dělat. V hlavách jsme měli, že to baráží může dopadnout.

Věřili jste, že by to mohlo vyjít nebo jste počítali s tím, že Jablonec ten potřebný bod udělá?

Člověk to neměl ve vlastních rukách, ale celý týden jsme se soustředili na zápas s Karvinou. Kdybychom ho nezvládli, neměli jsme o čem přemýšlet. Stěžejní bylo zápas zvládnout. Cítil jsem, že jsme dobře nastavení, zápase se nám povedl, ale pak přišlo to, co už člověk neovlivní. Doufali jsme, že by se k nám přiklonilo štěstíčko, ale to se nestalo.

Jak náročná bude baráž s Opavou? Možná jde o nejnepříjemnějšího soupeře do barážových zápasů…

To je otázka… i Vlašim hraje velice dobrý fotbal. Opava měla jarní polovinu sezony vzestupnou formu. Viděl jsem ji například na Spartě B, kde se mi hodně líbila. Člověk nemůže kalkulovat s tím, kdo je lepší soupeř, bude to hodně náročné na psychiku. Jsou to zápasy o něco, ukáže se, kdo je psychicky odolnější. Proto si myslím, že zápas zvládneme. Máme více zkušeností a kvalitnější kádr. Jdeme do toho s tím, že to musíme zvládnout. Máme k Opavě respekt, má svoji kvalitu, ale pořád si myslím, že síla je na naší straně.

Tým už je to zřejmě úplně jiný, než jaký jste před třemi lety opouštěl, že?

Hodně se toho změnilo. Opava spadla do druhé ligy a kádr se musel obměnit, spousta kluků odešla do ligových mančaftů. Když si vzpomenu, tak z dnešního kádru znám asi jen Honzu Žídka, Kryštofa Lacáka a Matěje Helebranda.

Pojďme zpátky k vám. Díky víkendové kanonádě máte na svém kontě 11 gólů, což je váš sezonní rekord. Můžete být alespoň s tímto spokojený nebo převažuje hořký pocit z týmového nezdaru?

Na to jsou dva úhly pohledu. Jsem hodnocen za to, kolik dám gólů, jak moc pomohu týmu. Z osobního pohledu jsem si před sezonou dal za cíl metu deseti gólů. Říkal jsem si, že deset už by se mohlo považovat za kvalitního útočníka. Povedlo se mi jich jedenáct, je to pro mě životní sezona, co se týče počtu vstřelených branek. Bohužel stinnou stránkou je to, že jsme na sestupových pozicích, což radost z osobního úspěchu haní. Ale z osobního hlediska jsem spokojený.

On to odráží i fakt, že vašich 11 gólů jste dal v 8 zápasech, ale pouze dvakrát (vždy proti Karviné) to byl zápas vítězný.

Útočník chce rozhodovat zápasy. Bylo jich několik, kdy se mi podařilo tým dostat do vedení, ale bohužel se nám častokrát nepodařilo dotáhnout to do konce. Člověk je rád za gól, ale když nevede k výhře, o to více ho to mrzí. Vždy je lepší, aby góly vedly k vítězství.

Ideální si jich pár schovat do baráže…

To je cílem úplně všech. Sezona je velice náročná na psychiku, ale já věřím, že to zvládneme. Věřím, že pomohu týmu, dám rozhodující gól, abych velkou měrou přispěl k záchraně. Ale Bohemka do ligy patří a my si nic jiného nepřipouštíme.

