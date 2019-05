Dukla Praha ztrácí na startu pětikolové skupiny o udržení ve FORTUNA:LIZE na předposlední příčku devět bodů. „Nejsem naivní, tato ztráta se rovná sestupu,“ přiznal trenér Roman Skuhravý.

Na jeho hlavu se po tomto výroku snesla kritika od klubových legend a uznávaný kouč pak svá slova vysvětlil: „V každém zápase budeme chtít uspět, ve hře je ještě patnáct bodů. Nechceme se ale zachraňovat s tím, že to samé nás čeká i příští rok. Chceme začít budovat něco, co má dlouhodobější smysl. To je pro Duklu cesta,“ poznamenal.