Strach přináší individuální chyby. Následuje ztráta bodů a nepříjemný pohled na tabulku. „Chceme být silnější, chceme být sebevědomější, ale nedaří se nám to,“ vykládal sparťanský trenér Václav Jílek po zápase v Jablonci.

Jeho svěřenci tam v sobotu remizovali 2:2. Ze hřiště šli zkroušeně a po zápase těžko hledali slova. Pokolikáté už?

Zlom po pauze

Hostům na severu Čech nestačil náskok dvou gólů. Najednou jako by se uspokojili, přestali hrát, což soupeř po pauze potrestal. „Nedokážu si to vysvětlit. Nevím, kde se stala chyba,“ poznamenal Martin Frýdek.

Zprvu nutno pochválit: Letenští vstoupili do utkání dobře trefili se Libor Kozák a právě Frýdek. „Dali jsme pěkné góly, ale další situace jsme nevyřešili dobře,“ líčil rozpačitě Jílek.

Soupeř vycítil šanci pochopitelně. Najednou neměl co ztratit. Až do začátku druhé půle šlo o jakýsi platonický tlak, leč pak Jablonci „namazal“ Ladislav Krejčí , z šance bylo snížení na 1:2 a Sparta se dostala na kolena.

„Najednou se bojíme o vítězství,“ kroutil hlavou Jílek a kriticky dodal: „Velkou roli v tom hraje mentalita hráčů.“ V tom by se s ním dalo souhlasit. Obraz hry se po přestávce změnil znovu tak Sparta zjistila, že se nemá o co (nebo o koho) opřít. Chybí vůdce, lídr kabiny. Muž, který by dokázal vést spoluhráče.

Důkazem odevzdanosti byl nejen vyrovnávací jablonecký gól na 2:2, ale třeba i turecký stoper Semih Kaya, jehož zoufalý pohled před rohovým kopem Jablonce zachytily televizní kamery. „Pokud jde o odolnost, tak jsme pořád hodně křehcí,“ prohlásil Jílek, jenž postrádal vykartovaného špílmachra Guélora Kangu.

Čas na analýzu

V samotném závěru mohla být Sparta nakonec ráda i za bod. Domácí totiž dostali míč do sítě, ale sudí si v přetahované ve vápně našli útočný faul. Nebýt hvizdu, došlo by k blamáži. „Vyrobili jsme dvě hrubé chyby, za které jsme byli potrestáni,“ shrnul Jílek.

Spartě nyní patří až páté místo. Během poslední podzimní reprezentační pauzy tak má kouč co analyzovat. Ale to je ještě maličkost, náročnější práce je před vedením klubu. Vzhledem k blížící se zimní přestávce by měli Rosický a spol. začít řešit, kdo má na rudý dres a kdo ne.

Skřípe to vzadu i vepředu…