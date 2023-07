Už nějakou dobu se to bralo za hotovou věc, od úterý už je oficiálně jasno. Obránce fotbalové Slavie David Jurásek se po roce a půl loučí s naším hlavním městem a přestupuje do portugalské Benfiky. „Zatím si nedokážu ani připustit, že se to děje. Slavii jsem vděčný za všechno. Posunula mě ve fotbalovém i osobním životě, potkal jsem tady spoustu skvělých lidí. Všechny tady mám hrozně rád,“ loučí se dvaadvacetiletý reprezentant na webových stránkách sešívaných.

David Jurásek v dresu Prostějova. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Při ohlédnutí do minulosti se přitom může zdát Juráskův přestup do Benfiky Lisabon jako naprosté sci-fi. Rodák z Dolního Němčí u Uherského Hradiště vstoupil do profesionálního fotbalu v brněnské Zbrojovce. Ještě před dvěma lety hrál až druhou ligu za Prostějov a nyní přestupuje za 14 milionů euro do Portugalska.

„Na to, že jsem do Prostějova šel zlomený, že to fotbalově už nikdy nevyjde, a už jsem pomalu začínal hledat práci, tak se to vyvrbilo celkem dobře. Neřekl bych, že mě to děsí, spíše se na to těším, co mi ještě moje fotbalová kariéra přinese. Před třemi lety to bylo nějak, teď je to zase nějak. Uvidíme, jak to půjde dál,“ ohlíží se Jurásek.

Právě v Prostějově odstartoval velký obrat v kariéře nadějného krajního obránce. Po sezoně si ho totiž vyhlédla prvoligová Mladá Boleslav, ve které začal pravidelně nastupovat. A nevedl si vůbec špatně. Ba naopak si ho vyhlídla Slavia a hned v zimním přestupovém okně po něm sáhla.

A od té doby? Jurásek odehrál za sešívané 55 utkání, vstřelil v nich tři góly a na dalších patnáct asistoval. Vyhoupl se dokonce do národního týmu a hned při debutu přihrával na rozhodující gól.

„Slavii jsem vděčný za všechno. Posunula mě ve fotbalovém i osobním životě, potkal jsem tady spoustu skvělých lidí, se kterými jsem se fakt sblížil. Všechny tady mám hrozně rád, celý ten rok a půl, i když je to krátká doba, jsem si hrozně užil. Myslím, že na něj budu do smrti vzpomínat,“ neskrývá emoce Jurásek.

„Úplně nejradši vzpomínám na vítězství v MOL Cupu, navíc to bylo ještě proti Spartě, takže to bylo o to hezčí. To mi utkví v paměti nejvíc. Ale budu samozřejmě vzpomínat na daleko více věcí,“ říká před odchodem mladý obránce.

I proto, že mu klub tolik přirostl k srdci, nebylo pro něj loučení se spoluhráči snadné. „Když jsem se dozvěděl, že se čeká už jen na formality, že už je přestup skoro hotový, tak jsem začal být hodně nervózní. Smutný, že tady tu skvělou partu musím opustit. A hned jsem se šel se všemi rozloučit. Z tohoto pohledu je to pro mě těžké. I když často emoce nedávám najevo, tak jsem opravdu šťastný a budou mi tady všichni chybět,“ popisuje Jurásek.

Nyní ho čeká další krok do ještě většího fotbalu. V lisabonské Benfice už na něj budou čekat bývalí slávisté Petar Musa a Alexander Bah.

„Věřím, že přechod do Benfiky bude díky Alexovi a Petarovi trošku snadnější, i když Petara jsem ve Slavii osobně nezažil, tak věřím, že mi do začátku trošku pomůžou. Obrovsky se na to těším. Nedávno jsem sledoval cestu Benfiky Ligou mistrů a věřím, že na to můžeme navázat,“ těší se Jurásek i na účast v základní skupině Ligy mistrů.

Vedle spoluhráčů mu budou v zahraničí scházet i fanoušci sešívaných, na které si v Edenu rychle navykl. „Když jsem nastupoval do prvního domácího zápasu, tak mi naskakovala husí kůže. Fanoušci byli skvělí celou sezonu, každé domácí i venkovní utkání. Vlastně pořád, moc jim děkuju za všechno,“ uzavírá Jurásek.