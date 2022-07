"Zápas splnil to, co jsme chtěli, a to znamená rozložit herní vytížení na co nejvíc hráčů. Trochu nám do toho vstoupily zranění. Věřím ale tomu, že to splnilo ten kondiční charakter, což byl náš plán. Už tam byly také prvky, které chceme vidět v ofenzivě i defenzivě. Utkání tedy splnilo to, co jsme od něj chtěli," těšilo asistenta trenéra Luboše Loučku.