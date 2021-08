„Pro mě je to nejlepší start v celé kariéře,“ říká s úsměvem. „Zápas se Spartou je svátek. Hrajeme doma, body získat musíme. Člověk k tomu ale musí přistupovat s pokorou,“ dodává.

Dva body ze tří kol nejsou mnoho, ale vzhledem k tomu těžkému losu na úvod to zas tak špatné není. Jak to berete vy osobně?

Věděli jsme, že nás čeká těžký los, proto jsme chtěli hned první zápas s Hradcem vyhrát. Remíza ale byla zasloužená, Hradec byl kvalitním soupeřem. Pak nás čekaly zápasy s Plzní a Jabloncem, kde jsme také chtěli nějaké body urvat. Při vývoji obou zápasů jsme jich mohli vytěžit víc. Nechci říkat, že dva body jsou málo… ale prostě mohlo jich být víc.

Kolik by jich bylo fajn přidat v sobotu?

(usmívá se) Zápas se Spartou je svátek. Hrajeme doma, body získat musíme. Člověk k tomu ale musí přistupovat s pokorou. Jde o největší klub, každý bod by se počítal. Už jsme si vyzkoušeli, že se s nimi dá vyhrát.

Jste hodně nabuzení?

Proti takovému soupeři to ani jinak nejde. Moc se těšíme, bude výborná atmosféra.

Na co si proti Spartě budete muset dát největší pozor?

Pod panem Vrbou jsou více ofenzivně ladění, hrají otevřený fotbal. Člověk může hodně dostat, ale může i dát. Mají velkou palebnou sílu, Hložka, Karlssona. Soustředí se také na pevnou obranu, ale dá se přes ní prosadit, budeme se o to snažit.

Naopak čím byste ji mohli zaskočit vy?

Aktivním pojetím. Musíme napadat už od rozehrávky, znepříjemnit jim to aktivním fotbalem, to nevoní nikomu. Budeme se snažit presovat, dávat jim co nejméně prostoru a získávat balony daleko od brány.

Vám osobně se střelecky daří, v každém zápase jste dal gól. Cítíte zvýšený tlak, že se teď od vás góly čekají více než jindy?

Soustředím se jen na sebe. Zažil jsem dobu, kdy se mi nedařilo, teď naopak daří. Chci pomoct týmu, to je moje role. Jsem rád, že se mi daří, ale je mi líto, že ani jeden z těch tří gólů nevedl ke třem bodům. Doufám, že se to změní.

Sezona je na začátku, ale statisticky to je váš nejlepší gólový úsek v ligové kariéře. Užíváte si to?

Pro mě je to nejlepší start v celé kariéře. (usmívá se) Navíc na ligové úrovni… Užívám si to maximálně, ale snažím se být stále pokorný. Pořád to jsou jen první tři zápasy, ale je to skvělý start pro psychiku a sebevědomí útočníka. Cítím se dobře a cítím i podporu týmu.

Tu bude ideální přenést do souboje se sparťanskou obranou.

Každý zápas je jiný. Budu se snažit přetavit svoji pohodu do zápasu, ale každý začíná od stavu 0:0 a těžko odhadovat. Chci podat co nejlepší výkon, aby to pomohlo týmu.

Očekává se bouřlivá atmosféra. Minulé sezony nemohli na stadiony fanoušci ve větším počtu, mohlo jich jen pár. V této sezoně už mohou chodit tisícovky. Všichni fotbalisté říkali, že jim to chybí… jaký byl ale ten prvotní dojem, že po roce je najednou hukot? Museli jste si na to svým způsobem zvykat?

Nejprve to byl šok, když jsme hráli před prázdnými tribunami. Zejména v Ďolíčku, když vládlo hrobové ticho. Člověk si na to musel zvyknout a když pak přišli zpátky fanoušci, na které jsme se těšili, tak to byl také šok. Ale příjemnější. Fanoušci na Bohemce mají obrovskou sílu a potřebujeme je.

A jejich podpora bude určitě potřeba i v sobotu, že?

Každý fanoušek se na zápas těší. Jsme v tom společně a všichni doufáme, že to bude pro Bohemku podařená sobota.