Bezbranková remíza odpovídá tomu, co se dělo na hrací ploše. Vyrovnané souboje, vyrovnané střely, shodné šance. A hlavně boj.

Z karvinského pohledu je to ovšem škoda, protože jakmile hráli Slezané s balonem na noze a byli aktivní a ne zalezlí před vlastní šestnáctkou, dovedli nadělat soupeři problémy. Šlo jen o to si věřit a nekoukat na to, že se hraje na hřišti soupeře.

Karviná měla na to zopakovat předešlé výkony a výsledky proti Zlínu a Teplicím, stačilo více odvahy.

Každopádně i bod může mít svou cenu. Karvinští ani ve třetím jarním duelu neprohráli, neinkasovali a dál se drží plánu vyhnout se barážovým příčkám. Z tohoto pohledu pro ně bude naprosto klíčové nedělní domácí utkání s poslední Příbramí.

Co se týče duelu, v první půli se toho moc nedělo. Ve 20. minutě nastřelil Ndefe ve vápně ruku Hůlky, domácí obránce ji ale měl u těla a rozhodčí Zelinka i přes protesty hostujících hráčů penaltu nenařídil.

Klokani do půle vyprodukovali jen několik rohů, jinak nic.

Až po změně stran si oba týmy vypracovaly velké příležitosti. Nejdříve Qose odvrátil v šestnáctce míč pouze k domácímu Schumacherovi, jehož střelu z první vytěsnil gólman Bolek mimo tři tyče. Na druhé straně zamířil po rychlém brejku Ndefe vedle.

Další velkou šanci měl po téměř hodině hry domácí Puškáč, který po Jindřiškově přihrávce vypálil do boční sítě. Rovněž Slezané znovu zahrozili, jenže Taiwo zamířil mimo. Poté se vyznamenal bývalý brankář Karviné Le Giang, který skákavou hlavičku hostujícího Šindeláře vyrazil na roh.

Bohemians Praha – MFK Karviná 0:0

Rozhodčí: Zelinka – Paták, Kotík. ŽK: Taiwo, Qose, Ndefe (všichni Karviná). Diváci: 4255.

Karviná: Bolek – Ndefe, Šindelář, Rundić, Moravec – Smrž (83. Hanousek), Qose, Janečka – Ba Loua, Lingr (70. Vukadinović), Taiwo (90. Santos). Trenér: Jarábek.