Čtyřiadvacetiletý Vaníček působil v zelenobílých barvách Bohemians od svých deseti let, debut v nejvyšší soutěži absolvoval v prvním kole sezony 2017/2018 proti Spartě. Od té doby absolvoval 123 ligových zápasů (12 v Jablonci na hostování na začátku minulé sezony), v nich vstřelil 6 gólů a přidal 15 asistencí.

Újezd přijal nabídnutou výzvu! Do divize míří po šesti letech další pražský tým

Ladislav MužíkZdroj: FKMBVe věku 24 let je také Ladislav Mužík, odchovanec pardubického fotbalu. Minulý rok přestoupil do Mladé Boleslavi z druholigové Chrudimi, kde byl s dvanácti góly druhým nejlepším střelcem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Smlouvu v Mladé Boleslavi má podepsanou do roku 2024, kdyby se v Ďolíčku zalíbil, může klub využít opci a hostování proměnit v přestup.

Nový talent v Edenu. Z Příbrami přišel osmnáctiletý obránce Halinský