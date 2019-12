„Rezervy jste viděli, stejně jako my. Byla tam spousta jednoduchých ztrát, což nepřispívá herní kvalitě. V každém případě bychom si s tím měli lépe poradit lépe,“ přiznal trenér Václav Jílek.

Letenské u Litavky spasil navrátilec do sestavy Martin Hašek, jenž se po půlhodině postaral po přihrávce Hanouska o jedinou branku zápasu. „Soustředil jsem se, abych trefil branku. Chtěl jsem to dát po zemi a podařilo se,“ řekl k rozhodujícímu momentu záložník, který jako jeden z mála sparťanů snesl směrem do ofenzivy přísnější měřítko.

Nejvíce smutnil gólman Středočechů Ondřej Kočí, kterému po 300 minutách ukončil jeho domácí neprůstřelnost.

A co ještě předvedli Letenští? Ani ťuk! Ano, můžete namítnout, že měli více šancí, když Tetteha minimálně dvakrát v utkání vychytal výborný Kočí, jednou mu pomohla i branková konstrukce a Haškův druhý gól byl (správně) neuznám pro ofsajdové postavení ghanského útočníka. Ten zřetelně bránil ve hře gólmanovi od Litavky.

Nulová invence

Všechny příležitosti totiž pramenily z brejků, popřípadě ze standardních situací. A to je na hegemona českých trávníků let minulých prostě málo.

Hra v poli rozhodně neodpovídala faktu, že se utkala provinční Příbram se Spartou, (před duelem) patnáctý s pátým týmem tabulky, chcete-li v hodnotě kádrů, desítky proti stovkám milionů.

Zřejmě i proto, že obvyklý tvůrce hry Guélor Kanga se nesrovnal s těžkým terénem. „Má hodně ostré změny směru s míčem. Pravdou je, že byl na zemi víc, než by bylo záhodno,“ potvrdil Jílek.

Byla to tedy spíše bitva a drama až do závěrečného hvizdu. „Problémy byly dány tím, že se nám nepodařilo vstřelit druhou branku. Přesto jsme vyhráli zaslouženě,“ mínil Jílek, pro jehož tým šlo letos teprve o třetí venkovní vítězství. „O to více musím vyzvednout náš charakter. Viděl jsem tady hrát Plzeň i jiná mužstva v poslední době. Není to jednoduché. Jsem rád, že jsme vše zvládli a dali odpověď na nepovedené utkání s Českými Budějovicemi,“ oddechl si Jílek.

Skutečně zhluboka. Moc totiž nechybělo a sparťané si od svých fanoušků, kterých dorazilo do Příbrami opravdu hodně, vyslechli pískot po nečekané ztrátě. Stačilo například, aby v prvním poločase zapadla pod břevno tečovaná střela Dramého, kterou Heča pouze očima tlačil ven. Naštěstí pro Pražany Středočechům schází momentálně v koncovce nejen um, ale i potřebné štěstí. „Nechci říct, že bylo všechno ideální, ale důležité jsou body. Není možné, abychom jednou vyhráli a pak zase ztratili. Víme, že jsme velké množství bodů poztráceli v úvodu sezony a už si to nemůžeme dovolit,“ konstatoval Jílek.

Aby se tak stalo, sparťané především potřebují vystoupit ze svého herního stínu.

S podobným výkonem by se mohli v příštích dvou kolech doma s Mladou Boleslaví, ale také v pekelném prostředí ostravského Baníku, se zlou potázat.