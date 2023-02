Přidal také svou vzpomínku na Pardubice. „Naposledy jsem tu byl tak dvacet let zpátky s Xaverovem, tehdy šlo o druhou ligu. Houštecký tehdy dával gól na 2:2, to byl zázrak, on jich moc nedával,“ smál se při narážce na svého současného asistenta.

Vypadalo to, že důvody k úsměvům bude mít i po celý zápas. Už v 19. minutě totiž poslal Pražany do vedení z penalty za ruku Jurečka. Domácí se ale i přes manko nevzdávali a dokázali také pořádně zahrozit. V závěru zápasu slávisty hodně zatlačili, ale do otevřené obrany utekli Tecl s Olayinkou a druhý jmenovaný hráč pečetil na konečných 2:0.

V té době už hráli hosté o deseti. A po dost komické situaci. Stoper Ousou totiž dostal druhou žlutou kartu za předčasné vběhnutí na hřiště po ošetřování. „Vůbec jsem netušil, že jsme na takové úrovni schopní něco takového předvést,“ kroutil Trpišovský hlavou.

Pro příští zápas s Brnem tak bude muset hledat stoperskou náhradu. „Je tam Ogbu, Kačaraba a Křičfaluši, uvidíme,“ řekl.

Otevíraní s nulou. Olayinka žaloval, VAR konal a vyrovnání odmítl Lima