Na trávníku byl teprve osm minut a už mohl slavit vstřelený gól pod Tribunou Sever. Mojmír Chytil, předsezonní posila Slavie, se dobře zorientoval ve zmatku před bránou, nohou šťouchl míč do sítě a zvýšil na konečných 2:0. „Jsem za to moc rád. Je to lepší než čekat třeba do pátého kola. Doufám, že mi to vydrží,“ přeje si reprezentační útočník po vítězné premiéře.

Mojmír Chytil se raduje z premiérového gólu za Slavii. | Foto: SK Slavia Praha

Jak jste si vychutnal premiéru za Slavii?

Premiéru před krásnou atmosférou, která je tu vždycky, jsem si užil moc. Jsem rád, že jsme vyhráli a vstřelený gól byla taková třešnička na dortu.

Jak vaše branka padla?

Vlastně jsem to tam dotlačil. Byl centr, já hlavičkoval, gólman to chytil a pak se to odrazilo do boku. Někdo to tam vrátil, byla tam skrumáž a já to špičkou dal vedle gólmana. Jednoduchý gól, když se to tak vezme. Jsem za něj ale hrozně rád.

Jak důležité pro psychiku je, že jste se hned trefil?

Jsem za to moc rád. Je to lepší než čekat třeba do pátého kola. Doufám, že mi to vydrží.

Vítězný vstup do sezony! O výhře Slavie nad Hradcem rozhodl brzký gól van Burena

Bude vás první gól něco stát?

Myslím, že mě bude stát hodně. Přesně nevím, ale co kluci říkali, tak to nebude úplně nejlevnější věc.

Mrzí, že tam nepadla i druhá šance?

Mrzí mě to. Mick to dával přes obránce, já se tam natlačil, zasekl si a zkusil jsem to bodlem. Bohužel jsem netrefil.

Může vám tento výkon pomoct do základu?

Konkurence je tu velká, je nás tu 25 vyrovnaných hráčů a kterýkoliv z nás může hrát. Je už jen na trenérovi, koho postaví. Ať postaví kohokoliv, každý podá stoprocentní výkon.

Plzeň na úvod ligy padla v Teplicích a přišla o Hejdu, Karviná rozdrtila Zlín

Trenér Trpišovský říkal, že vás tam posílal, abyste oživili hru. Jaké jste měli pokyny?

Dostali jsme pokyny, že máme hru oživit. Asi tam byla pasáž, která se trenérovi nelíbila. Dostali jsme pokyny, abychom dali gól na 2:0 a vyhráli. Výsledek 1:0 je ošemetný, můžete dostat gól ze standardky a ztratit vítězství. Cílem tedy bylo dát druhý gól a oživit hru.

Jak náročné bylo si zvyknout na Slavii po přestupu?

Ne, že by to byl problém, ale trenéři ode mě mají nějaká očekávání, bylo to trochu něco jiného než v Olomouci. Musím se s tím vypořádat, pořád se učím. Máme tu hodně videa, je to rozhodně něco jiného.

Co je tady jinak?

Je tu hodně náběhový styl, to se učím. Ještě si to ale víc sedne a bude to super.

Bude to boj, ale Slavia titul získá, míní Zdeněk Šenkeřík v anketě Deníku

Trenér chválil vaši hru zády k bráně. Je to vaše přednost?

Myslím, že je to jedna z mých zbraní. Snažím se toho co nejvíc využívat. Jako útočník ale nemůžu hrát jen jedním stylem. Musím přidat i náběhy a další věci, které trenér požaduje. Je to ale jedna z mých předností.

Měl jste tu spoustu fanoušků. To byli lidé z rodiny?

To byli kamarádi z vesnice. Přijelo jich šestnáct vlakem. Měl jsem tu i babičku s dědou, jsem moc rád, že mě přijeli podpořit.

Jak jste vnímal celý poslední půlrok, kdy se říkalo, že do Slavie přestoupíte?

Půl roku jsem to víceméně věděl, že sem povedou moje kroky. Šel jsem sem s tím, že tu bude obrovská konkurence a je jen na mně se prosadit. Šel jsem sem s tím, že se chci prosadit jako každý útočník. Když je konkurence velká, tak je to jen prospěšné.