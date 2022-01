"Byl to kvalitní zápas, Chrudim hrála z hlubokého bloku. Snažili jsme se tam nějak dostat, rozbíhali jsme je. Řekl bych, že jsme to zvládli dobře, i s ohledem na tu zátěž, kterou teď máme. Splnilo to očekávání," pochvaloval si jednadvacetiletý Čvančara výkon týmu v jediném zimním přípravném utkání na českém trávníku. Zbytek už bude na španělském soustředění.

Chybělo jen málo a nezůstalo u jediného gólu. "Byly tam dvě hlavičky, které mi brankář hezky chytil. Víc mě mrzí ta šance po krásné přihrávce Čeldy. Přebral jsem si to na prsa, střílel jsem na první tyč, ale netrefil jsem to dobře. Mrzí mě to, ale snad příště se to povede," usmíval se.

Ve Spartě má za sebou tři týdny. "Všechno je super. Parta, trenéři, všechno. Je vidět, že je Sparta největší klub v Česku, podle toho se tady vše točí," dodal.

Spokojený s ním byl i trenér Pavel Vrba. "Jsme rádi, že ho tu máme. Věříme, že je to střelec a že nám pomůže ve finální fázi. Kromě gólu měl další dvě dobré situace, které mohl proměnit. Je dobře, že se do nich dostává. Doufejme, že jeho produktivita bude ještě lepší," řekl.