"Videorozhodčí do toho necitlivě vstoupil. Opakuje se to, trvá to strašně dlouho, úplně tím znehodnotili zápas. Nechci v tom hledat chybu, hledám ji u nás, že jsme neměli dostat gól na 1:1. Ale za mě je z toho ohromná pachuť. Jestli byla jednu penalta na jedné straně, měla být i na druhé. Viděl jsem po zápase, že tam pro nás možná měly být dokonce dvě penalty," kroutil hlavou trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Útočný fotbal pokračoval i po změně stran. Bojovní domácí se hnali za vyrovnáním a když do jejich obrany něco propadlo, úřadoval Bačkovský. Toho propálil a zápas definitivně zlomil v 76. minutě Lingr po přihrávce Olayinka, jenž pak vzápětí dal výsledku konečnou podobu.

Sympatické na domácích bylo, že i za stavu 1:4 bojovali, ale jejich šance zlikvidoval v posledních týdnech skvěle chytající gólman Kolář.

"Zajímavý zápas, měl tempo, na obou stranách byla spousta šancí, padlo pět gólů. Panovala skvělá kulisa, bylo se na co dívat. Musím pochválit naše mužstvo, že jsme v takovém prostředí proti houževnatému soupeři předvedli takový výkon. Nebylo to jednoduché, z první situace jsme prohrávali 0:1, Květ se krásně trefil z první z odraženého balonu. Vstup do zápasu pro nás byl těžký, tým ale skvěle zareagoval, hned jsme vyrovnali, měli jsme spoustu dalších gólových příležitostí," těšilo trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

"Bohemka hraje dobře, není to příjemné prostředí. Hlavně ofenzivní hráče nahoře má nepříjemné, mají dobrou typologii. K tomu všemu jsme navíc prohrávali, zvládnout to takovým rozdílem nebylo vůbec nic jednoduchého," pokračoval.

Na domácí straně byla pochopitelná pachuť. "Prohráli jsme si to sami, ale nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Za mě dvě neregulérní branky, minimálně jedna nebo spíše dvě penalty pro nás. Slavia je kvalitní tým, ale myslím, že takovouhle pomoc nepotřebuje," dodal Veselý.

Bohemians - Slavia 1:4 (1:2)

Branky: 2. Květ - 4. Olayinka, 30. Jurečka z pen., 75. Lingr, 78. Olayinka. Rozhodčí: Klíma – Kubr, Kříž, Berka (video). ŽK: Veselý (trenér Bohemians). Diváků: 6088.

Bohemians: Bačkovský – Köstl, Křapka, Dan. Krch – Dostál (71. Hála), Jindřišek, Petrák (45. Kovařík), Prekop – Hronek (86. Novák), Drchal (71. Mužík) – Květ (86. Hůlka).

Slavia: Kolář – Masopust, Kačaraba, Ousou, D. Jurásek – Douděra (70. Sor), Oscar (85. Tiéhi), Hromada (85. Kročfaluši), Olayinka – Jurečka (61. Usor) – Tecl (61. Lingr).

