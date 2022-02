Jeho trenérský protějšek z Ďolíčku Luděk Klusáček mohl být s výkonem svých svěřenců spokojený, ale podstatné jsou body a těch má Bohemka málo. Na předposlední Pardubice mají jen tříbodový náskok.

„Kluci se nemají za co stydět, škoda jen branky těsně před poločasem. Defenziva nám fungovala po celý zápas, ale dopředu jsme byli pasivnější.

Derby bylo opatrnější. Spíše se vyčkávalo a větší šance nebyly. Až jako blesk z čistého nebe dal pověstný "gól do šatny", který byl nakonec tím vítězným, Olayinka.

Hned po změně stran mohlo být srovnáno, ale Puškáčovo gólovou hlavičku lapil Kolář.Klokanům se nedala upřít aktivita, ale domácí si vedení zkušeně hlídali. Do konce zápasu se prosadili ještě jednou, ale radost Traoéromu pokazil verdikt videorozhodčího.

"Potřebovali jsme být trochu aktivnější. Dostali jsme se pod velký tlak, z toho možná rezultoval i ten inkasovaný gól těsně před poločasem, což byla škoda. Kdyby nepadl, Slavia by určitě byla nervóznější. Ve druhém poločase už naše hra měla lepší parametry. Je to i o nějaké produktivitě, v takovém utkání nemůžeme čekat, že budeme mít pět šest šancí. Měli jsme dvě tři a nedokázali je využít. Kluci to odmakali, do konce utkání to bylo na hraně," dodal Klusáček.

Po delší přestávce se do slávistické branky postavil Ondřej Kolář. "Naší jedničkou je Mandous, ale má karetní ohrožení, navíc Koli dlouho nechytal, dotrénoval, co jsme potřebovali, je v dobrém stavu a chtěli jsme, aby měl rytmus,“ vysvětloval tento tah kouč Trpišovský.

Sám oblíbený gólman a jeden z hrdinů posledních sezon byl z návratu mezi ligové tyče nadšený. "Je to opět neuvěřitelný pocit. Dlouho jsem na návrat čekal a těšil se. Přišel teď proti Bohemce a jsem rád, že jsme zvítězili a udrželi u toho nulu vzadu. Jsem nesmírně rád jak za to, že jsem dostal šanci, tak i za to, že jsme zápas zvládli," usmíval se.

V dresu Bohemians se poprvé představila zimní posila, záložník Daniel Mareček, který do Ďolíčku přestoupil ze Slovácka. „Je to obrovská škoda, že jsme nebodovali. Chtěli jsme hrát v Edenu aktivně, napadat nahoře a znepříjemnit Slavii rozehrávku. Jsou silní v kombinaci a na balonu, když jsme jim zachytili akci, nevyužili jsme to. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit stejně aktivně, ale domácí už to zkušeně dohráli. Nechtěli jsme jim dát ani metr prostoru, ale svoji kvalitou si ho udělali. Bohužel jsme to nedotáhli na bodový zisk," poznamenal.

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 43. Olayinka. Rozhodčí: Machálek - Paták, Mokrusch - Ondráš (video). ŽK: Olayinka - Puškáč, Köstl, Vaníček. Diváci: 9682 (omezený počet).

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Samek (79. Talovjerov), Ševčík (49. Madsen) - Schranz (46. Traoré), Plavšič, Olayinka - Tecl (66. Fila). Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Křapka (87. Hašek) - Dostál, Jindřišek (87. Nazarov), Mareček (73. Ugwu), Kovařík (73. Bartek) - Květ (60. Vaníček), Hronek - Puškáč. Trenér: Klusáček.