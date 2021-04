"Derby nás neovlivnilo. Jablonec byl důraznější, měl víc šancí a proto vyhrál," poznamenal evidentně rozladěný Pavel Vrba. "Výsledek je pro nás hodně špatný. Udělali jsme spoustu chyb v rozehrávce a tři minuty před koncem neuhlídali standardku," pokračoval.

Stejní soupeři, jen na hřišti v Praze, se utkali už minulý týden v rámci čtvrtfinále poháru MOL Cup. Tehdy sparťané vyhráli 4:1, ale tentokrát na něco podobného museli zapomenout. Nemohli se dostat do tempa a do své kombinační hry. Několikrát zachybovali v obraně a jen díky brankáři Nitovi a včasným zákrokům obránců se domácí nedostali do vedení už dříve.

Jablonečtí vystrkovali růžky čím dál tím častěji a když přežili nebezpečnou střelu staršího z dvojice Krejčích, udeřili v 88. minutě. Domácí Krob oslavil svůj 250. ligový zápas přesným centrem na přesně hlavičkujícího Schranze a bylo rozhodnuto.

Své svěřence pak pobavil trenér Petr Rada, který po závěrečném hvizdu předvedl u střídaček ukázkový kotrmelec.

"Vsadili jsme se," usmíval se. Aby také ne, Spartu v roli trenéra porazili poprvé od roku 2012. "Kluci si tohle vítězství zasloužili. Kotrmelec byl takový bonus, abych jim ukázal něco, co v takovém věku jen tak někdo dokázat nemůže," dodal.

Nakopnout se zpět na vítěznou vlnu se může Sparta pokusit o víkendu v domácím prostředí. Ale nebude to nic jednoduchého, v neděli totiž přijede na Letnou rozjeté Slovácko. Právě Jablonec (52 bodů), Sparta (51) a Slovácko (50) mezi sebou bojují o druhou příčku za bezkonkurenční Slavií.

FK Jablonec - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 88. Schranz. Rozhodčí: Hrubeš - Mokrusch, Hrabovský - Klíma (video). ŽK: Kratochvíl - Polidar, Plavšič. Bez diváků.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Pilař (81. Smejkal), Považanec, Kratochvíl, Jovovič (72. Pleštil) - Schranz (90.+3 Chramosta) - Doležal (81. Hübschman). Trenér: Rada.

Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko (26. Polidar) - Karlsson (58. Plavšič), Pavelka, Krejčí II, Dočkal (86. Trávník), Krejčí I - Hložek. Trenér: Vrba.