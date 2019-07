I když se po půlhodině hry při penaltě soupeře držel kouč Pavel Vrba za hlavu, po zápase mohl být spokojený. Jeho tým otočil nepříznivý vývoj střetnutí a bere tři body.

To vítězství se ale nerodilo lehce, když jste po inkasovaném gólu z penalty museli otáčet skóre. Souhlasíte?

My asi budeme žehrat na zahozené šance v úvodu střetnutí. Měli jsme tam tři, čtyři dobré příležitosti, které jsme nedali a soupeř kopal po první vážné šanci penaltu a šel do vedení. Já bych chtěl pochválit mužstvo, že z nepříznivého stavu dokázalo vývoj otočit a ještě vyhrát.

Takže jste spokojený?

Myslím si, že náš fotbal byl dneska hodně aktivní, snažili jsme se rychle přecházet do útoku, vytvářeli jsme si šance. Podle mého názoru to byl z naší strany velmi dobrý výkon.

Třemi gólovými asistencemi se blýskl Aleš Čermák. Co na jeho výkon říkáte?

Že to bylo jeho nejlepší utkání od doby, co do Plzně přišel. Jak říká Kayamba: Klobouk dolů.

Na hrotu útoku nastoupil poprvé od loňského října Michael Krmenčík. Byla to jasná volba?

Pro nás je Michal strašně důležitý hráč, v minulosti nám svými góly hodně pomohl. Dneska pro něho mužstvo pracovalo úžasně, bohužel on neměl v koncovce takové štěstí jako dřív. Ale my mu věříme, on ty góly zase bude dávat, brzy se trefí.

A když už jsme u toho hodnocení, jediným nováčkem v sestavě byl Kalvach. Jak si vedl?

Já bych nechtěl hodnotit jednotlivce. Myslím, že celkově to bylo z naší strany dobré. Týmový výkon. Ten zápas měl grády, měli jsme šance, byla tam spousta střel, brejkové situace, které jsme však neproměnili. Nikdo z hráčů nepropadl, ani nevyčníval tak, že by ten zápas rozhodl sám. Já tvrdím, že to byl perfektní týmový výkon. I přesto, jak se ten zápas vyvíjel, jsme ho zvládli vítězně.

Při penaltovém zákroku se zranil Hejda, další stoper Hubník už ani nemohl nastoupit. Je jejich absence velká komplikace?

Hubníkovi se obnovilo zranění z konce minulé sezony. U Lukáše Hejdy ještě neznám výsledky vyšetření v menocnici, takže vám k tomu nemůžu nic víc říct.

Letos máte širší kádr. Je to obtížné rozhodování koho nominovat?

Takový kádr tady snad ještě nebyl, je těžké posílat hráče na tribunu. Ale minimálně do konce července nás čeká hodně zápasů. O to je důležitější mít širší kádr, protože my chceme hrát v lize i poháru úspěšně. Dneska nedohrál Hejda, Kalvach může mít zlomený nos. Takový je fotbal, zranění přicházejí.