Střídající Balaj však v nastavení mířil po zákroku gólmana Kováře jen do tyče. I proto musel kouč FC Trinity kousat druhou porážku v řadě.

Někdejší reprezentační trenér po Pardubicích neuspěl ani se Spartou, kterou ještě loni na jaře vedl. Bývalému klubu se ale za vyhazov nepomstil, ševci po boji padli 2:3.

„Prohra mě mrzí, protože i v deseti jsme mohli dát třetí gól, který by si hráči za druhý poločas možná zasloužili,“ míní Vrba.

Přitom v úvodu druhé půle po trefě Čvančary se schylovalo k debaklu. „Padesát minut nebylo z naší strany vůbec dobrých, neohrozili jsme bránu soupeře. Tahali jsme za kratší konec,“ souhlasí Vrba.

„Možná se naši hráči báli hrát. Nebyli jsme agresivní v soubojích, nechali jsme Spartu kombinovat. Hosté byli suverénní. Dominovali, drželi balon, hráli velice dobře. Zákonitě přišly tresty,“ přidává.

Pražané měli hru dlouho pod kontrolou, na trávníku vládli. Jenže Moravané se nečekaně vrátili do hry a po trefě Hrubého a proměněné penaltě Kozáka výrazně ožili. Sparta naopak vypadla z role a musela se bránit náporu.

„Pak jako když se do něčeho bouchne. Úplně se to změnilo a začali jsme hrát fotbal, jakým bychom se měli v domácím prostředí prezentovat. Dali jsme kontaktní gól, přidali druhý a měli dvě šance na třetí. Spartu jsme dokonce přehrávali. Byli jsme lepší,“ míní Vrba.

Tlak domácích v závěru gradoval i přesto, že po čtyřech minutách na hřišti byl po dvou žlutých kartách vyloučen Fillo. Napomínán byl během jediné minuty! „Přiznejme si, že nám to ublížilo,“ poznamenal zlínský kouč.

Ševci hrozili i v deseti, favorit ale těsný náskok uhájil. „První poločas musíme hodit za hlavu, od druhého se odrazit,“ ví Vrba.

Tomu vyšlo poločasové střídání. Mládežnický reprezentant při svém ligovém debutu hru Zlína oživil. Rozjel akci před brankou Hrubého, byl nesmírně platný.

„Celkově nám pomohl,“ souhlasí devětapadesátiletý odborník.

Vrba po vyloučení Filla: Ublížil mužstvu, světový rekord. Hrubý parťáka bránil

Mladíka po premiéře v nejvyšší soutěži právem chválil. „V tak těžkém zápase mě obrovsky překvapil,“ přiznává. „Na to, že má osmnáct let, choval se na hřišti jako zkušený hráč. V útočné fázi byl pro nás oživení. Jsem rád, že potvrdil výkony z přípravy. Je vidět že se s nim musí hodně počítat. Příležitostí bude dostávat víc a víc. Nebudu tvrdit, že si řekl o základní sestavu, ale o více příležitostí určitě,“ pokračuje.

Naopak Gruzínec Čanturišvili neměl svůj den. „Ten byl tragický,“ poznamenal.

„Před prvním gólem udělal zbytečně roh, který neměl být,“ připomněl chybu zahraniční akvizice v úvodu střetnutí.

Také trefa Čvančary na 0:2 byla laciná. „Doběhl a dorazil střelu ze třiceti metrů. Bylo to na jeden dotek s brankářem. To je věc, která se nemůže stát,“ hořekoval.

Zlíňané sobotní duel odehráli bez klasického levého beka. Na marodce jsou Lukáš Bartošák i Adam Hloušek, takže na kraji obrany musí zaskakovat i univerzál Fantiš.

Hrubý přenechal penaltu Kozákovi: Prosil mě, chtěl si dát taky gól. Co Slončík?

„Když to porovnám se Spartou, tak ta měla na levé straně Krejčího a Zeleného. Oba jsou leváci a při hře je to obrovská výhoda. Praváci to mají dovnitř a veškerá práce s míčem je složitější,“ upozorňuje přerovský rodák.

Zatímco Bartošák si léčí natržený sval, o Hlouškovi Vrba žádné zprávy nemá. „Nevím, kde je,“ tvrdí opakovaně. „Jestli na marodce nebo v Brazílii na pláži. Viděl jsem ho na začátku a pak se ztratil. Od té doby ho někdo hledá a já to nejsem. Touto cestou ho pozdravuji,“ vtipkoval Vrba před novináři.

Jen mezi náhradníky zůstává Youba Dramé. Francouzský křídelník po sezoně údajně na Letné končí, šanci tak dostávají Vukadinovič s Čanturišvilim. „Nevím, jestli odchází, ale ti dva jsou v útočné fázi silnější. Vsadili jsme na ně a myslím, že správně,“ dodal Vrba.