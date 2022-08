Slavia na úvod prohrála s Hradcem, Vrbovi soutěžní premiéra zhořkla

To, na co čekali fotbaloví fanoušci přes léto, se konečně stalo realitou. První kolo fotbalové ligy nabízí osm zápasů. Premiéra Pavla Vrby na lavičce Baníku se nepovedla, Olomouc si totiž po výhře 3:0 odváží cenné vítězství. Nováček z Brna vstoupil do soutěže sympatickou remízou se Slováckem 2:2. Plzeň v Teplicích prohrával už 0:2, přesto se Viktoriánům podařilo vyrovnat a v závěru přečkat penaltu Teplic. Slavia vkročila do sezony špatně a s bojovně hrajícím Hradcem prohrála 1:0.

Fotbalisté Liberce slaví branku do sítě Sparty. | Foto: ČTK/Říhová Michaela