/FOTOGALERIE/ Jako jediní dokázali fotbalisté Mladé Boleslavi obrat mistrovskou Spartu o pět bodů. Na domácí podzimní vítězství navázali i remízou 1:1 na Letné, kde letos kromě nich bodovala už pouze aktuálně vedoucí pražská Slavia.

FORTUNA:LIGA, 27. kolo Sparta - Mladá Boleslav 1:1. | Foto: CPA

A oba zápasy měly společného jmenovatele, červenou kartu pro ekvádorského reprezentanta Angela Preciada za zákeřný faul po odpískání. Tentokrát se mstil boleslavskému Bensonu Sakalovi a Spartu čekalo přes půl hodiny v oslabení. „V našem trenérském portfoliu rozhodně nejsou prvky jako provokace soupeře,“ odmítl trenér hostů David Holoubek taktiku zaměřenou na horkokrevného Jihoameričana.

„Červená karta byla stoprocentní. To, co Precaido udělal, je nepřijatelné, zvláště hned poté, co se vrátil do ligy po trestu za stejný přestupek. Interně si to vyřešíme,“ pravil trenér Sparty Brian Priske.

Ještě předtím určily skóre dva rohové kopy. Ten boleslavský rozehrál ve 20. minutě Ladra a domácí Kairinen si srazil míč do vlastní sítě. Krátce poté, co Sparta přežila největší boleslavskou šanci – Ladrův přímý kop z 20 metrů vyrážel Vindahl od pravé tyče – sama udeřila do šatny. Po rohu vracel míč dloubákem Kuchta, který zakládal většinu sparťanských akcí, Krejčí hlavičkoval do břevna a Veljko Birmančević dorážel do prázdné brány.

„Do defenzívy to od nás bylo výborné, Sparta potvrdila, že je jedním z nejlepších týmů u nás, i proto jsme možná působili zalezlí,“ řekl mladoboleslavský křídelník Tomáš Ladra, jenž se vrátil ke své šanci. „Škoda že jsem nezvolil střelu na zadní tyč, Vindahl se ale pohnul dřív a stačil ji vyrazit, byl to výborný zákrok.“

Jinak Mladá Boleslav se třemi obránci, které v defenzivní fázi doplňovali krajní hráči Kadlec s Fulnekem, vyspělou hrou Spartu prakticky nepouštěla do šancí. Velký zápas hrál vedle zkušených mazáků mládežnický reprezentant Tomáš Král. Až když vysunul Priske po vzoru Ivana Haška Ladislava Krejčího do středu zálohy, vyzkoušel sparťanský kapitán šlehou k tyči v 53. minutě Mikulce.

Paradoxně až s přesilou jednoho muže se ale hosté zatáhli do obrany. Ryneš a znovu Krejčí mířili těsně vedle, zatímco Boleslav v přesilovce výrazněji nezahrozila. Největší příležitost přežili Holoubkovi svěřenci v 83. minutě, kdy se střelou z velkého vápna do tyče nevykoupil Kairinen. Závěr si už Boleslavští pohlídali a mohli se svým kotlem slavit nečekaný lup.

„Viděli jsme emotivní utkání. Měli jsme výborný vstup do zápasu, do přestávky jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Ve druhém poločase Sparta i v deseti přidala na intenzitě. Rozhodně jsme nekřičeli na hráče, aby dobrovolně zalezli, chtěli jsme dál napadat, ale domácí ukázali velkou sílu nahoře. Jsem hrdý na kluky, jakým způsobem tak složitý zápas zvládli,“ liboval si mladoboleslavský trenér David Holoubek.

„Náš výkon do přestávky vidím na stejné úrovni jako červenou kartu, bylo to nepřijatelné. Takhle jsme hrát nechtěli. Statisticky jsme v utkání dominovali, ale nedodržovali jsme základní principy naší hry, to mě mrzí nejvíc,“ hlesl na pozápasové tiskovce dánský kouč Sparty Priske. Ten si za protesty vykoledoval čtvrtou žlutou kartu a příští zápas nesmí na lavičku. „Nálada v šatně je na bodu mrazu. Je to velká ztráta, ale bavili jsme se o tom, že jsme si vítězství za první půli nezasloužili,“ konstatoval i sparťanský obránce Filip Panák.

Tři kola před koncem má Boleslav blízko k premiérové účasti ve skupině o titul od zavedení nadstavby. „Rozhodně nespekulujeme, jestli není výhodnější pro boj o Evropu prostřední skupina. Přece nebudu chodit celý týden do práce, abych klukům v pátek řekl, že bude lepší v sobotu prohrát nebo remizovat,“ kroutil hlavou David Holoubek. „Jednoznačně chceme hrát o titul, prostřední skupiny už jsme si užili dost,“ usmál se jeden ze služebně nejstarších hráčů Mladé Boleslavi Tomáš Ladra

Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:1)

Branky: 44. Birmančevič - 20. vlastní Kairinen. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Leška - Volek (video). ŽK: Vitík, Priske (trenér) - Matějovský, Kušej, Mikulec, Pulkrab. ČK: 59. Preciado (Sparta). Diváci: 17.009.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen (76. Wiesner), Krejčí - Preciado, Kairinen, Solbakken (46. Panák), Zelený (46. Ryneš) - Birmančevič (76. Olatunji), Haraslín (65. Sadílek) - Kuchta. Trenér: Priske.

M. Boleslav: Mikulec - Kadlec (90.+2 Kostka), Král, Suchý, Karafiát, Fulnek - Sakala, Matějovský (64. Mareček) - Kušej (64. Solomon), Hilál (64. Pulkrab), Ladra (88. Šimek). Trenér: Holoubek.