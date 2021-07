Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský postavil z letních posil do základní sestavy záložníky Ekpaie s Plavšičem. Nejčerstvější (a nejdražší) posila, útočník Krmenčík, zatím zůstala v Praze.

Kdo čekal, že se současný hegemon tuzemského fotbalu na svého soupeře zběsile vrhne od prvních minut, musel být překvapen. Byli to totiž domácí, kdo hýřil aktivitou.

"Zlín začal perfektně a byl na nás dobře připraven. Musím ho pochválit. Hrál dobře, byla výborná atmosféra, dobře připravené hřiště," skláněl poklony Trpišovský.

Jeho svěřenci úvodní tlak přečkali a sami začali vystrkovat růžky. Střely Stanciua a Traorého byly povedené, ale Dostál byl v brance připraven.

Do druhé půli poslal Trpišovský další z posil, útočníka Schranze. Slávisté měli možná optickou převahu, ale jejich výkon byl hodně vzdálený ideálu, na který byli fanoušci zvyklí v minulých sezonách. Ale jde o úvod sezony, navíc Slavia odehrála v létě jediný přípravný duel.

"V přípravě jsme měli problémy, chyběli nám hráči. Věděli jsme, že nás čeká ve Zlíně těžký zápas," pokračoval slávistický kouč.

Rozhodující moment přinesla 70. minuta. Oscar poslal míč mezi obránci na Kuchtu a ten povedenou střelou do šibenice zápas rozhodl.

Gól hosty uklidnil, ale v závěru zápasu to bylo pořádné drama, protože Zlínští se s nepříznivým stavem nechtěli smířit, soupeře zamkli, ale větší šance se z toho neurodila.

"Jsem rád, že jsme zápas zvládli. Druhý poločas jsme se zvedli, kromě posledních minut, kdy jsme byli hodně hluboko," mínil Trpišovský. "Pomohli nám střídající hráči. Týmový výkon nebyl dobrý, ale několik hráčů podalo skvělé individuální výkony," dodal.

Na tváří zlínského kouče Jana Jelínka bylo patrné zklamání, ale i hrdost. "Nevzdali jsme to, kluci šli na krev. Kdo by řekl, že Slavii deset minut zamknem a bude se strachovat o výsledek. Nechtěli jsme to vzdát," říkal. "Soupeř hrál na nákopy, jeden jim vyšel. Kluci v šatně říkali, že to Kuchta snad ani tak nechtěl trefit. Musíme tvrdě pracovat dál. Když takhle umíme zahrát proti Slavii, nevzdáváme to, musíme takto jít do každého zápasu," vzkázal dalším soupeřům.

Zlín - Slavia 0:1 (0:0)

Branka: 70. Kuchta. Rozhodčí: Zelinka – Kotík, Dresler. ŽK: Conde - Trpišovský. Diváků: 4117.

Zlín: Dostál – Vraštil, Cedidla, Procházka, Matejov (73. Simerský) – Hlinka, Conde (62. Janetzký) – Reiter (73. Čanturišvili), Hrubý (79. Fantiš), Dramé (79. Tkáč) – Poznar.

Slavia: Kolář – Bah, Kúdela, Kačaraba, Oscar – Traoré – Ekpai (60. Van Buren), Stanciu (90. Zima), Lingr (46. Schranz), Plavšič (73. Musa) – Kuchta (73. Samek).