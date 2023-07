Královéhradecké prokletí prolomeno! Fotbalisté pražské Slavie poprvé od loňského února porazili neoblíbeného soupeře v soutěžním utkání a do nového ročníku FORTUNA:LIGY vstoupili výhrou 2:0. Rozhodl brzký gól Micka van Burena, na který navázal ve druhém poločase střídající Mojmír Chytil. Kromě něj přesvědčil i další nováček v sestavě sešívaných Tomáš Vlček, který v obranné řadě působil velmi jistě a chytrou přihrávkou vyrobil rozhodující branku utkání.

Fotbalisté Slavie slaví vstřelenou branku. | Foto: CPA

Slavia vkročila do sezony v očekávané sestavě, jediným nováčkem v základní jedenáctce byl mladý obránce Vlček, který strávil poslední ročník na hostování v Pardubicích. A od úvodu zápasu proti Hradci Králové byl výraznou postavou sešívané skvadry.

Brzký roh domácích ještě brankář Bajza bez větších potíží vyboxoval do bezpečí, zanedlouho se ale blýskl skvělou přihrávkou za obranu právě novic Vlček. Ten poslal za záda hostujících obránců Schranze, který přenechal míč na střed volnému Micku van Burenovi, jenž už nezaváhal. Na první gól sezony nečekali fanoušci Slavie ani čtyři minuty.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, vyšla nám první krásná akce, kdy jsme se dostali za obranu a hned jsme dali gól a otevřeli zápas. To nás trochu uklidnilo,“ pochvaloval si trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Plzeň na úvod ligy padla v Teplicích a přišla o Hejdu, Karviná rozdrtila Zlín

Už o čtvrt hodiny později sledovala zhruba stovka královéhradeckých fanoušků pěkně zblízka další úspěšnou útočnou akci sešívaných, když prudkou ranou rozvlnil síť Jurečka. Druhou branku však slávistům sebrala intervence videorozhodčího kvůli ofsajdu.

Slávisté pak mohli přidat i další góly, jenže van Buren z hranice pokutového území mířil jen těsně vedle, Jurásek po zajímavém signálu z rohu také netrefil a po ukázce Zafeirisova umění přestřelil i kapitán Holeš. Hosté se do žádné nebezpečné možnosti za celých 45 minut nedostali a do kabiny odcházeli s jednobrankovým mankem.

Od úvodu druhé půle nahradil Pilaře na hřišti Juliš a Hradec Králové začal také zlobit směrem vpřed. V jednu chvíli už byl gólman Kolář po zákroku úplně mimo pozici, hosté ovšem míč mezi tři tyče nedorazili. Slavii mohl hned vzápětí uklidnit van Buren, jenže nastřelil jen protější tyč.

Křetínského návštěva sudích už nepůjde. Změny v lize se týkají i žlutých karet

„Hlavně v první půli jsme hodně kazili, ve druhé se to zlepšilo. Posunuli jsme pressing výš, poslali jsme do toho typologicky jiného hráče a začalo to lépe fungovat. Bohužel jsme svoji chvilku štěstí promrhali, když jsme neproměnili šanci za stavu 0:1. Druhý gól to zlomil,“ litoval hostující trenér Jozef Weber.

Do hry se totiž ve trojitém střídání dostali i další domácí ofenzivní hráči včetně Mojmíra Chytila, předsezonní posily z Olomouce. Vytáhlý útočník strávil na hřišti zhruba osm minut a už se radoval z první trefy v sešívaném. Jeho první pokus ještě Bajza skvěle vytáhl z čáry, proti druhému pokusu z chumlu těl už ale neměl nárok.

V závěrečných dvaceti minutách už si pak sešívaní zápas s přehledem pohlídali a dokráčeli k vítěznému vstupu do sezony a důležitým třem bodům.

Bude to boj, ale Slavia titul získá, míní Zdeněk Šenkeřík v anketě Deníku

„Výkon byl od nás velice dobrý, bohužel se nám dlouho nepovedlo přidat druhý gól ze šancí, co jsme měli. Hradec měl gólovku, kdy mohl srovnat, ale pak nám pomohli střídající hráči. Mojmír nás definitivně uklidnil a zápas jsme dohráli tak, jak jsme potřebovali. Z naší strany dobrý vstup do sezony. Pro sebevědomí je to určitě hodně důležité,“ těšilo Trpišovského.

„Musíme pogratulovat Slavii k zaslouženému vítězství. Nezvládli jsme vstup do utkání, nechali jsme se souboji zatlačit až k šestnáctce. Neaktivitou a nefotbalovostí jsme posadili Slavii na koně a nakonec nás zaslouženě ztrestala. V takovém utkání se musí sejít vícero faktorů, nesmíte dostat gól na začátku a musíte proměnit svoji šanci, když ji máte. To se nám nepovedlo, proto Slavia zaslouženě vyhrála,“ uznal hostující kouč.

SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 2:0 (1:0)



Branky: 4. van Buren, 70. Chytil. ŽK: 39. Pilař, 64. Krejčí, 69. Kučera. Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Váňa. Diváků: 17 311.



SK Slavia Praha: Kolář – Vlček, Ogbu, Holeš (C) – Douděra (87. Masopust), Zafeiris (80. Ševčík), Oscar, Schranz (62. Provod) – van Buren, Jurečka (61. Chytil), Jurásek (61. Lingr). Trenér: Jindřich Trpišovský.

FC Hradec Králové: Bajza – Klíma, Heidenreich, Čech – Gabriel, Kodeš (C), Kučera (87. Rada), Horák (72. Koubek) – Pilař (46. Juliš), Vašulín (87. Pudhorocký), Krejčí (80. Leibl). Trenér: Jozef Weber.