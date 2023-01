„Jsem hlavně rád, že se nikdo nezranil. Tohle utkání se vymykalo všem předchozím. Utkali jsme se s nedisciplinovaným a zákeřným soupeřem. Po půlhodině se vlastně přestal hrát fotbal a utkání se zvrhlo do hádek a vysvětlování. Klobouk dolů, jak to turecký rozhodčí ustál, i když mohl vytáhnout červenou kartu,“ zlobil se.

„Když se přesunu k samotnému fotbalu, tak jsme měli výborný vstup do utkání, který se nám povedlo korunovat gólem. Poté se nám povedlo si vytvořit i několik dalších příležitostí. Bohužel jsme se nechali vtáhnout do toho boje a přestali se soustředit. Soupeř si také nějaké šance vytvořil. Druhá půle byla klidnější. Minutu po střídání jsme inkasovali po ztrátě. Zaslouženě jsme se podruhé dostali do vedení, ovšem celé utkání se mohlo nést v jiném duchu,“ dodal.

Klokanům se příprava herně vydařila. Ještě v prosinci vyhráli s třemi výhrami 26. ročník turnaje Zimní Tipsport liga a po Novém roce v pěti zápasech dvakrát zvítězili a třikrát remizovali. Celou přípravu tedy nepoznali hořkost porážky. Tuto formu by si určitě rádi přenesli i do FORTUNA: LIGY. Druhou část nejvyšší soutěže zahájí s Teplicemi.

Niš – Bohemians 1:2 (0:1)

Branky: 66. Belaković – 4. Jánoš, 72. Hála. Bohemians: Jedlička – Hůlka (80. Kadlec), Petrák (46. Vondra), Křapka – Köstl (65. Hála), Jánoš (65. Jindřišek), Čermák (65. Nový), Kovařík (65. Mužík) – Matoušek (46. Puškáč), Drchal (65. Morávek) – Prekop (80. Dostál)

Obrazem: Vítězná generálka! Sparta na Letné přejela německý Norimberk