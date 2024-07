"Klokani" zvládli důležitý start do sezony. Nejenže Baník nedokázali v lize porazit v minulých 13 zápasech, ale teď ho v Ďolíčku zdolali poprvé po šesti marných pokusech. Vršovičtí dali zapomenout na nevydařený závěr minulého ročníku, kdy vyhráli jediné z posledních pěti kol.

Domácí začali aktivně, do šancí se však dostávali pozvolna. A když už Kovařík mohl ohrozit branku, hlavičkoval slabě a přímo na Markoviče. O první nebezpečnou akci Baníku se postaral Kubala. Výbornou přihrávkou uvolnil Buchtu, který vypálil i přes obránce a brankář Reichl míč s námahou vyrazil. Hosté měli rychlý přechod do útoku a ve 30. minutě už pomalu zvedali ruce nad hlavu. Kubala trefil z úhlu tyč a balon se odrazil před Ewertona, který měl před sebou odkrytou branku, jeho střelu však na čáře bravurně zastavil obránce Vondra.

Kubala si o chvíli později tělem rázně odstavil Hůlku a dostal se do ještě větší příležitosti, branku však těsně minul. Na druhé straně také Drchalova šance byla gólová, navrátilec do Ďolíčku však hlavičkoval vysoko nad. Když pak dostal pas do samostatného úniku, ani nevystřelil.

"Klokanům" vyšel začátek druhého poločasu. Hilál odvedl dobrou práci v šestnáctce, udržel míč a přihrál ho za sebe Smržovi, který se trefil po zemi přesně mimo dosah gólmana Markoviče. Smrž dal svůj devátý ligový gól, naposledy se trefil ještě za Hradec Králové loni v lednu při výhře v Plzni. Za Baník mohl srovnat střídající Tanko, ale Reichl byl pozorný.

Závěr byl dramatický. Střídající exostravský Hrubý přidal druhý gól Bohemians z ofsajdového postavení, ale přezkoumání u videa ukázalo, že míč na něj tečoval exvršovický Prekop, takže platil. Tanko pak přece jen skóroval, naděje Baníku aspoň na bod žila. Navíc když se v sedmé minutě nastavení zkoumala potenciální penalta pro hosty, ale nařízena nebyla a rozhodčí Berka zápas hned poté ukončil.

Ohlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Každý vítězný vstup do nové sezony je cenný, navíc když víte, že pak jedete dvakrát ven. Skolili jsme silného protivníka, i Baník měl své šance. Byli jsme nervózní, přišla také hluchá pasáž, ale mužstvo si za výhrou šlo. Mohli jsme vyhrát i prohrát. V takovém vyrovnaném zápase je vždy určující první gól. Relativně jsme pak utkání kontrolovali. Mohli jsme si sice ušetřit závěrečné drama, ale nezaujatý divák se nenudil. Vážím si vítězství proti silnému týmu, který patří mezi silnou čtyřku a tlačí se i do top 3. Jsem rád za Smrže a jeho gól, víme, koho v něm máme. Ke konci sezony byl stále nedoléčený stejně jako Jánoš. Nenechali jsme je hrát, což bylo moudré. Středová řada se zvedla i s příchodem Čermáka, taky Hrubý měl výbornou přípravu a dal gól. Máme pět šest hráčů do zálohy a rovněž útočníci na sebe tlačí. Velký rozdíl proti jaru, to bychom takový zápas 1:3 prohráli a nezvedli bychom se."

Pavel Hapal (Ostrava): "Nevstoupili jsme do utkání nějakých 10 minut úplně špatně. Pak byla Bohemka agresivnější a my nepřesní. Rozhodlo neproměňování šancí. Měli jsme dvě stoprocentní, ale nedali jsme. Kluci bojovali, dřeli. Zdálo se nám, že druhý gól jsme dostali z ofsajdu, ale nic tu nefungovalo, abychom se mohli zpětně podívat. Byl problém s videorozhodčím, nešel zvuk nebo obraz. Nikdo mi to nekomentoval. Nejhorší je, že sedíte a nevíte, co se děje. Erik Prekop mi tvrdil, že míč do ofsajdové pozice hrál domácí Jánoš. Musíme zkvalitnit mezihru, měli jsme příliš vyhozených balonů a nepřesných přihrávek. Po fyzické stránce je mužstvo dobře připravené, nepropadli jsme. Máme čtyři nebo pět útočníků. Chtěli jsme nasadit Tanka do unavené obrany, střídání se povedlo. Kubalovi s Klímou vyšel závěr minulé sezony, chtěli jsme na to navázat."

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 2:1 (0:0)

Branky: 53. Smrž, 83. Hrubý - 90.+3 Tanko. Rozhodčí: Berka - Vlček, Machač - Všetečka (video). ŽK: Čermák, Smrž, Hejkal (asistent, všichni Bohemians). Diváci: 5824.

Bohemians: Reichl - A. Kadlec (77. Dostál), Hůlka, Vondra, Hybš - Čermák (90. Shejbal), Smrž (77. Jánoš), Kovařík - Ristovski (65. Matoušek) - Hilál (77. Hrubý), Drchal. Trenér: Veselý.

Ostrava: Markovič - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta (80. Rusnák), Boula, Rigo (46. Šín), Kpozo (64. Holzer) - Klíma (46. Prekop), Ewerton - Kubala (64. Tanko). Trenér: Hapal.