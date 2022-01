"Velká aktivita, ve finále velká fotbalová kvalita. Dal gól, přihrával, všechny jeho centry byly adresné. Celá levá strana i celý tým hrál výborně. Finále měl velice kvalitní, takže výborný výkon," chválil Trpišovský. "Preventivně šel o poločase dolů, protože měl drobnější problém s achilovkou, takže jsme nechtěli nic riskovat. Doufáme, že si to přenese do prvního ligového kola," pokračoval.

Jeho svěřenci se mezi 15. a 42. minutou trefili hned čtyřikrát. Postupně pokořili ostravského gólmana Ševčík, Krmenčík, Plavšič a Lingr.

"Pro nás to bylo dobré, protože jsme neměli přípravné zápasy. Mělo to úplně jiný charakter. Jsem rád, že jsme zápas sehráli. Myslím, že nám hodně ukázal," hodnotil trenér.

Rozjetí Pražané se po přestávce už neprosadili, naopak dvakrát inkasovali. "Baník se zlepšil, měl lepší pohyb. Dostali jsme zbytečné dva góly ze standardek, se kterými jsme měli problém. Výsledkově se druhý poločas nepovedl a herně to bylo taky slabší, neměli jsme takový pohyb. Ale i to je dobře, že se nám to ukázalo, protože tohle se v tréninku neobjevuje," mínil Trpišovský.

Po odchodu Kuchty do Lokomotivu Moskva fanoušci řešili, kdo bude útočníkem číslo 1. A už je jasno, podle očekávání tato role padne na Krmenčíka.

"Vypadá nejlíp za celou tu dobu působení ve Slavii, odstartuje sezonu. Je to jako u Plavšiče, i Krmenčík začne první kolo a pak si to vyhodnotíme. Sled zápasů je pak rychlý, navíc bude záležet na tom, jestli se bude hrát doma, venku, jaký soupeř, jaký bude na tom postu protihráč. Nechci předbíhat. Krmi teď vypadá dobře, začne první kolo a uvidíme, co bude dál," dodal Trpišovský.

Slavia Praha - Baník Ostrava 4:2 (4:0)

Branky: 15. Ševčík, 20. Krmenčík, 31. Plavšič, 42. Lingr - 54. Klíma, 76. Ekpai.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou (61. Prebsl, 76. Madsen), Kačaraba (56. Talovjerov), Plavšič (46. Oscar) - Holeš (61. Hromada), Ševčík (61. Traoré) - Schranz (61. Sor), Madsen (61. Samek), Lingr (61. Višinský) - Krmenčík (61. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Ostrava: Budinský - Ndefe (73. Juroška), Svozil, Chlumecký, Fleišman (83. Jaroň) - Buchta (46. Ekpai), Kaloč (83. Pokorný), Budínský (46. Kuzmanovič), Falta (73. Šín) - Klíma (73. Boula), Almási (46. Koncevoj). Trenér: Galásek.