Vindheim opouští Spartu. Pomůže Schalke vrátit se zpět mezi elitu

Dva a půl roku trvalo působení norského obránce Andrease Vindheima na Letné. Šestadvacetiletý hráč, který do Sparty přestoupil v létě roku 2019 ze švédského Malmö následuje Václava Drchala a odchází na hostování do druhé německé bundesligy. "Andreas míří do německého Schalke 04. V klubu, který bojuje o návrat do nejvyšší soutěže, bude hostovat do konce probíhající sezony. Součástí dohody je opce na trvalý přestup," oznámila Sparta fanouškům na svém webu.

Norský obránce Andreas Vindheim (na snímku vlevo, spolu s ním Libor Kozák) odchází ze Sparty na hostování do německého Schalke. | Foto: ČTK

Od Vindheima se čekalo, že bude okamžitě platnou posilou, ale kvůli zranění si musel na šanci počkat. Po uzdravení se ale chytil a odehrál v sezoně 2019/2020 celkem 21 ligových zápasů, dal dva góly. Se zraněním se musel potýkat i v následujícím ročníku, v němž nakonec stihl sedmnáct zápasů a jeden gól. V té aktuální se do sestavy trenéra Pavla Vrby už tolik nedostával, ve FORTUNA:LIZE nastoupil jen šestkrát. Jeho celková bilance v české nejvyšší soutěži tak je 44 zápasů, 3 góly a 6 asistencí. Ve své sbírce má i triumf v MOL Cupu, desetkrát si zahrál zápas Evropské ligy. Domluveno. Pavel Vrba se Spartě upsal do léta příštího roku Schalke je klub se slavnou historií, ale na tu mohou fanoušci momentálně jen vzpomínat. Po minulé sezoně opustili po třiceti letech německou nejvyšší soutěž a momentálně se snaží se do ní vrátit. V tabulce jsou aktuálně čtvrtí. Během jara tak může dojít na vzájemný souboj dvou sparťanů, kteří z Letné odešli na hostování do druhé německé ligy. Schalke se utká s Drážďany, kam se přesunul útočník Václav Drchal, na začátku dubna. Skvělý nástup. Drchal v premiéře za Drážďany vstřelil dva góly