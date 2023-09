Fotbalisté Viktorie Plzeň jedou i po postupu do skupiny Evropské konferenční ligy dál na vítězné vlně. V neděli odpoledne porazili ve FORTUNA:LIZE doma pražské Bohemians 2:0, o branky se postarali cizinci Durosinmi a Cadu.

Viktoriáni jedou na vítězné vlně, před pauzou porazili klokany | Foto: FCV

Pro plzeňskou Viktorii to byla devátá soutěžní výhra v řadě. Lepší start do sezony měli jen v roce 2010, kdy si připsali jedenáct vítězství v řadě. "Cením si toho. Ale hlavně je to vítězsví, které považuji za vysoce zasloužené. Do reprezentační pauzy se jde s dobrou náladou a chutí do práce," uvedl plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Potěšilo ho, že viktoriáni úspěšně završili blok, kdy hráli v režimu neděle - čtvrtek. "Kromě jednoho odkladu takhle jedeme šestý týden. Poznání je cenné z hlediska trénovanosti, že jsme tu sérii dokázali v anglických týdnech, to je chvályhodné, k tomu tisíce nalétaných kilometrů. Mám respekt k mužstvu," doplnil 72leté trenér Viktorie s tím, že teď hráčům dovolí oslavu postupu do skupiny Evropské konferenční ligy.

"Mají na to právo, ať si dají. Hrajeme za dva týdny a to už budou v pořádku. Zaslouží si dobré jídlo, a když si k tomu dají dvě až tři pivka, ať si dají. Moje přísné oči zase tak přísné nejsou," usmál se Miroslav Koubek.

Proti Bohemians začali zostra, už v sedmé minutě si nádherně zasekl balon v šestnáctce Brazilec Cadu, ale jeho střela levačkou těsně minula cíl. Ani ne dvě minuty na to prodloužil Traoré hlavou autové vhazování na Durosinmiho, který se vyhnul svému strážci a po kličce gólmanovi Reichlovi otevřel skóre – 1:0.

Spasitel Haraslín. Nastoupil na poslední půlhodinu a dvěma góly rozhodl

Pak pálil nad Cadu nad branku a Bucha se po narážečce s Chorým k zakončení nedostal. V 16. minutě musel vytáhnout po hlavičce kapitána hostů Hůlky parádní zákrok plzeňský brankář Staněk. Na druhé straně pálil po trestném kopu Kalvacha ve skluzu nepřesně Dweh. Ve 28. minutě se po rohu pověsil do vzduchu Hejda, jeho hlavičku bezpečně ukryl v rukavicích gólman Bohemians. Pak se po narážečce s Durosinmim řítil do šance Jirka, ale obránce hostů před ním včas zasáhl. Při utajené střele Buchy z hranice šestnáctky ve 35. minutě to hledišti jen zahučelo, Plzeň kopala jen další roh. Viktoriáni byli v téhle fázi jasně lepší, jen brankové vyjádření jejich hře chybělo.

A tak zahrozila i Bohemka, Matoušek vybojoval po souboji s Hranáčem aut, po něm trefil Hybš tvrdou ranou jen spoluhráče a další tečovaná střela stejného hráče skončila na tyči plzeňské branky.

A tak se v poslední minutě první půle znovu radovala zaplněná Doosan Arena, za svůj aktivní výkon byl odměněn Cadu, jemuž přiťukl míč Chorý. Brazilský záložník natáhl za šestnáctkou ke střele, kterou ještě přizvedl hlavou jeden z bránících hráčů, gólman Reichl plachtil vzduchem marně – 2:0.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Trenér Bohemians sáhl o přestávce ke dvojímu střídání a hosté byli zpočátku aktivnější, jenže v 54. minutě hlavičkoval Matoušek nepřesně. Pět minut na to střídali i viktoriáni a Kliment se hned mohl zapsat mezi střelce, po spolupráci s Chorým pálil těsně vedle. Stejný hráč střílel nepřesně i v 70. minutě po akci Šulce.

A do třetice Kliment v akci, v 82. minutě obral o balon hostujícího Hybše a předložil před branku Chorému, ten však trefil jen nohy gólmana Bohemky. Na druhé straně si brankář Staněk poradil se střelou Prekopa zpoza obránce. A když ani Vydra nebo Kliment po nádherném pasu od Cadua nepropálili Reichla, skočilo utkání výsledkem 2:0, který svítil na ukazateli skóre už v poločase. I tak se utkání dohrávalo za potlesku zaplněných tribun.

"O všem podstatném v utkání se rozhodlo v prvním poločase. Domácí do toho vstoupili dobře, přitlačili nás k vápnu, odolávali jsme ze všech sil. Domácí asi zaslouženě šli do vedeni. Pak se nám podařilo jejich tlak otupit, vyrovnali jsme hru. Škoda neproměněné velké šance. Byli jsme hodně nepřesní v přechodové fázi. Klíčový bod je druhá branka. Inkasujeme ve 45. minutě, kdy hloupě vystoupíme a nedohrajeme situaci. To rozhodlo o osudu utkání. Domácí to uklidnilo. Kdybychom na začátku druhé půle dali kontaktní gól, tak bychom to možná zdramatizovali. Ale nestalo se tak. Prohráli jsme zaslouženě, 2:0 asi odpovídalo. Musím domácím poblahopřát," uznal trenér Pražanů Jaroslav Veselý.

Slavia se těší na Mourinha, Spartu čeká odveta s Rangers. Oba týmy věří v postup

Viktoria Plzeň – Bohemians 1905 2:0 (2:0)

Branky: 9. Durosinmi, 45. Cadu. Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Hádek. Bez karet. Diváků: 9156.

Plzeň: Staněk – Hejda, Hranáč, Dweh – Cadu, Bucha, Traoré (66. Šulc), Kalvach, Jirka (84. Kopic) – Durosinmi (59. Kliment), Chorý (84. Vydra).

Bohemians: Reichl – Kadlec (84. Kozák), Křapka, Hybš – Köstl (46. Vala), Hůlka, Hrubý (32. Smrž), Kovařík (46. Dostál) – Matoušek (66. Mužík), Beran – Prekop.