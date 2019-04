Viktoria nastoupila se čtyřčlennou zálohou a dvěma útočníky – Beauguelem a Chorým.

Plzni vyšel úvod zápasu, do vedení šla už v šesté minutě – Hrošovský přihrál na pravou stranu podél hranice šestnáctky Procházkovi, který napálil míč k tyči – 1:0.

Viktoria byla při chuti a vytvořila si další vyložené příležitosti, jenže Kopic i Chorý v koncovce selhali.

Plzeň ale ještě do přestávky přidala další dvě branky - obě vstřelil Kopic. Nejprve se trefil u vzdálenější tyče po prudkém přízemním centru Kovaříka a podruhé po centru šajtlí Limberského protlačil míč za záda gólmana Rady - 3:0.

V závěru prvního poločasu měla první velkou šanci také Dukla – Holíkovu prudkou přízemní střelu však brankář Hruška vyrazil nohama.

Viktoria mohla v úvodu druhé půle skóre navýšit – Kopicův centr prošel ve skrumáži hráčů před brankou až ke Kovaříkovi, který poslal míč patičkou těsně vedle levé tyče.

Další velkou příležitost spálil v 68. minutě Beauguel – po přihrávce Chorého se ocitl sám před brankářem Radou, gólman Dukly ho však vychytal.

V samém závěru se přízemní střelou k tyči trefil střídající Hořava a završil tam hladké vítězství Viktorie.

Hlasy trenérů po zápase Viktoria Plzeň - Dukla Praha

Pavel Vrba (Viktoria): „Dukla se snažila hrát fotbal, hra byla otevřená. Dali jsme brzy tři góly, takže zápas se už z naší strany mohl zdát klidný. Pro Duklu je možná výsledek krutý, snažila se o kombinační hru. Hráli jsme na dva útočníky, prosazovali jsme se, ale gólů mohlo být ještě více, šance jsme na to měli. Po základní části máme 68 bodů, což je o dva body více než vloni, kdy jsme byli mistři. Na první místo to ale nestačí, Slavia získala mimořádně hodně bodů. Základní část nebyla z naší strany špatná, ale doufám, že nadstavbová část bude ještě lepší. Slavia má náskok čtyř bodů, má trumfy v rukou, ale v nadstavbě může kdokoliv porazit kohokoliv. Doufám, že to ještě trochu zdramatizujeme. “

Roman Skuhravý (Dukla): „Od vápna k vápnu jsme byli konkurenceschopní, ale ve vápně Plzeň trestala naše chyby a zaslouženě vyhrála. Věděli jsme, že v Plzni bude dobrá divácká kulisa a soupeř, který bude chtít hrát fotbal. I my jsme chtěli hrát, ale mrzí mne, že jsme byli nedostatečně zarputilí v situacích, které rozhodují. V nadstavbě se budeme prát v každém zápase, nic nevypustíme. Nejsem ale naivní, ztrácíme devět bodů, a v to se v současné situaci rovná sestupu Dukly Praha.“

Viktoria Plzeň - Dukla Praha 4:0 (3:0).

Branky: 6. Procházka, 36. a 40. Kopic, 90.+2. Hořava. Rozhodčí: Matějček – Pospíšil, Dobrovolný. ŽK: Hubník – Ďurica. Diváci: 8104.

Viktoria: Hruška – Řezník, Hubník, Hejda, Limberský – Kopic, Procházka (78. Hořava), Hrošovský, Kovařík – Beauguel (86. Pačinda), Chorý (73. Bakoš). Trenér: Vrba.

Dukla: Rada – Ostojić, Ďurica, D. Souček – Douděra, Daniel Tetour, Marek Hanousek, Milošević (78. Hadaščok) – Doumbia (46. Djuranović), Holenda, Holík (61. Gonzáles). Trenér: Skuhravý.