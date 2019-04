Naopak. Českým prostředím se neozývají zrovna spokojené hlasy. Image tolik protežovaného projektu VAR silně utrpěla. Nejdříve se vydejme do Plzně, kde úřadoval videorozhodčí v sobotu. Penaltu na Chorého odvolal, následující gól Viktorie, kterému zřejmě předcházel ofsajd, však nikoli.

Chyba se může stát, nicméně sudí situaci ani zpětně nezhlédl. „Proč něco kontrolují a něco ne, to se zeptejte jich. Je to nelogické. Vždyť tohle byl kritický moment, který se má vždycky zkontrolovat. Než hráči dojdou na půlku, trvá to zhruba minutu a půl. VAR má dát v té době sudímu signál, ať se na to jde podívat,“ stěžoval si trenér Baníku Bohumil Páník.

Rozhodčí, který seděl v přenosovém voze, však rozhodovací proces hájil. „Několikrát jsme si pouštěli záběry z ofsajdové kamery, ale bez „line technologie“ nedokážeme naprosto přesně říct, zda se o ofsajd jednalo, nebo ne,“ řekl v O2 TV videosudí Jiří Adam.

Proč chybí technika?

Na jeho slova v podstatě navázal po dalším zápase, který ze strany rozhodčích připomínal frašku, Jindřich Trpišovský. Tolik vzývaný VAR totiž nemůže právě ofsajdové situace ideálně vyhodnotit vzhledem k tomu, že nemůže graficky znázornit ofsajdovou linii.

„Když vidím, jak to funguje někde v zahraničí, jakou tam mají techniku. Rozhodčí musí mít možnost situaci vrátit, zvětšit, zastavit. Musíme najít cestu, abychom se v tomhle směru rozvíjeli. Když pak slyšíme, že nebyla k dispozici nějaká technologie, tak se celý projekt akorát dehonestuje,“ řekl trenér Slavie, která byla poškozena minimálně jednou.

Výsměch fotbalu

Penaltou však „smrděly“ hned tři situace. Jednu z nich i hlavní sudí takto odpískal. Jenže po kontrole u obrazovky ji odvolal. Videorozhodčí mu totiž neposlal průkazný záběr. Ten prý měl k dispozici až později.

Zástupci O2 TV a LFA na to okamžitě reagovali, že není možné, aby nějaký pohled kamery nebyl k dispozici. Franěk tedy v přenosovém voze jasně chyboval. Proč se nepískalo stažení Součka ani ruka Costy, už je jiný příběh.

„Přijde mi to úsměvné. Komedie. Všichni říkali, že jsme měli kopat penaltu. Nechápu, proč to video je, radši bych ho zrušil, když vidím, jak fungovalo v zápase Plzně i v derby. Pro mě to je jasný výsměch českého fotbalu,“ prohlásil záložník sešívaných Josef Hušbauer.

Divoké 28. kolo však ukázalo, že VAR lize nepomáhá tak, jak mnozí doufali. Spíš naopak…

Kangova stopka? Musí se „vykoupit“

Sparťanský záložník Guélor Kanga v derby proti Slavii zaujal tentokrát spíše provokacemi a simulováním než kreativitou, která ho taktéž zdobí. Proti sešívaným si také připsal již dvanáctou žlutou kartu v této sezoně. A jako tradičně za nesmyslný prohřešek.

Hned deset napomenutí totiž přišlo za nesportovní chování. Z dvaceti zápasů tohoto ročníku dokončil pouze sedm bez trestu, na Slovácku totiž přidal ještě jednu červenou.

Gabonský středopolař tak bude Spartě chybět do konce „základní části“ soutěže vzhledem k trestu na tři zápasy. Podle informací, které prezentoval Štěpán Hanuš z LFA na Twitteru, může hrát Kanga v Mol Cupu. Do něj se trest nezapočítává.

Podle této logiky by tak měl chybět v prvním kole nadstavby, ale tak to rovněž není. Nový systém s sebou totiž přinesl nová pravidla. Stopka se totiž mění na peněžní pokutu. Za jedno soutěžní utkání 60 tisíc korun, za dvě 70 tisíc, za tři 80 tisíc…

V nadstavbě si však bude opět muset dávat pozor, stopka následuje už po dvou žlutých.

Vzhledem ke zranění Martina Haška a Bořka Dočkala je ztráta Kangy pro Spartu nemilá vzhledem k jejím cílům v závěru sezony. „Platí, že chceme být nejhůře třetí a samozřejmě uspět v poháru. Pokud bude šance posunout se v tabulce, samozřejmě se o ni porveme,“ prohlásil po derby trenér Zdeněk Ščasný.

Jak již bylo řečeno, trenér Slavie projekt VAR takto striktně neodsoudil, pouze zmínil jeho očividné nedostatky. „Musí fungovat všude a lidé, co u něj sedí, mají mít potřebnou techniku. Video je jediná správná cesta, hra je hrozně rychlá. Možná by se někomu hodilo do krámu, aby nebylo, ale musí být,“ prohlásil.

I díky hrubým chybám nejen při posuzování sporných situací, ale především při neschopnosti ideálně využít VAR zdramatizovalo boj o titul. „Teď už je to pryč, je zbytečné o tom mluvit. Body nám to nevrátí,“ dodal smířlivě Trpišovský.