Jablonečtí měli v nohách náročný čtvrteční pohárový duel se Celticem a v prvním poločase byli aktivnější fotbalisté s klokanem ve znaku. Za svou snahu byli odměněni po šestnácti minutách hry, kdy se trefil Puškáč.

Pražanům nalil vedoucí gól čerstvou krev do žil, ale další šance už nedokázali proměnit.

"Naše hra nebyla úplně špatná. Hlavně v prvním poločase jsme měli řadu brejků, ale nic jsme nedotáhli," vrací se k první půli trenér Bohemians Luděk Klusáček.

V jablonecké šatně byl o přestávce asi pořádný průvan. Rozlícený trenér Rada dostal za protesty žlutou kartu, ale hlavně jeho svěřenci přepnuli na vyšší rychlostí stupeň, i díky povedeným výměnám hráčů. Dlouho se ale nedokázali gólově prosadit, pomohla jim až situace ze 77. minuty, kdy videorozhodčí dal signál o nedovoleném zákroku brankáře a Pilař z penalty vyrovnal.

Uběhlo pouze šest minut a Jablonec vedl. To chybu v obraně klokanů potrestal střídající Čvančara a dal tak vzpomenout na týden starý zápas Bohemians s Plzní, kdy také poločasové vedení 1:0 soupeř po přestávce otočil.

"Průběhem ten dnešní zápas ten minulý připomínal. Tentokrát tedy máme aspoň bod, ale podle mě jsme byli i blízko výhře," míní Klusáček.

Už to vypadalo, že tři body zůstanou na jablonecké Střelnici, ale ke slovu se znovu dostal videorozhočí, který v nastavení označil za penaltový zákrok domácího Hübschmana. K penaltě se postavil Kovařík a s přehledem proměnil.

"Chtěli jsme být aktivní, soupeř nás vyděsil hned šancí v úvodu. Byli jsme potrestaní Puškáčovým gólem, to byla pro nás sprcha. My jsme neměli nic. Bohemians jsou konsolidovaný tým, mají zkušené hráče. Těžko jsme se tam dostávali. Opticky jsme možná byli v tlaku, ale větší šanci jsme neměli. Chtěli jsme to zlomit bojovností. Neladí nám to teď, jak by mělo, ale pomohly nám střídání. Dokázali jsme otočit na 2:1, ale v 93. minutě byl faul a hosté vyrovnali. Je to pro nás ztráta dvou bodů," přiznal jablonecký kouč Petr Rada.