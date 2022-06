Wu-Chan Three Towns, jenž poprvé zaregistroval svůj mužský tým až v roce 2016, do letošního ročníku Jia League vstoupí jako nováček, přesto má klub vysoké ambice - s nejvyšším rozpočtem v lize přivedl do svého týmu řadu zvučných posil, a hned v prvním roce vyhrát ligu.

A v odloženém začátku čínské ligy Wu-Chan skutečně ukázal své vysoké ambice. Hned v prvním utkání porazil 4:0 Hebei, Stanciu odehrál kompletní porci minut. Ve druhém zápase proti Guangzhou ale už Stanciu naplno ukázal svůj um.

#NicolaeStanciu scored with a fantastic direct free kick! It's the first goal from the Romanian international in #CSL.#WuhanThreeTowns 1-0 #GuangzhouFc#CSL2022 #ChineseSuperLeague pic.twitter.com/pvF3vIIkZ0