Jednačtyřicetiletý rodák z Přílep se snaží týmu vtisknout svou tvář. „Jsme sice poslední, ale já klukům věřím,“ zvedl prst Dvorník.

Opava se naposledy z výhry radovala 25. července, což je ve fotbale pravěké datum. „Hráčům jsem řekl, že mě nezajímá série zápasů, co jsme nevyhráli. Pro mě je hlavní, co předvedeme na hřišti teď. Chci, aby v naší hře byly věci, na kterých pracujeme v tréninku,“ přeje si bývalý ligový obránce.

Na čem jeho svěřenci během reprezentační pauzy nejvíc pracovali? „Na zakončení. Jak v boxu, tak nad ním. Věřím, že se to promítne už v zápase na Bohemce a my dáme více než jednu branku,“ vzhlíží k duelu v klokaním doupěti nový šéf opavské lavičky.

Už v Karviné i proti Teplicím byla na herním projevu Slezanů vidět malá změna. „V předchozích dvou zápasech byly vidět trochu nové věci. Na dalších jsme pracovali. Za mě je ukázaná na hřišti platí,“ řekl Dvorník a dodal: „Pravda leží na hřišti.“

Klokani sáhli také ke změně trenéra. Martina Haška nahradil Luděk Klusáček. „Nemyslím, že nový trenér půjde do extrémních změn. Hráči zůstali stejní jako u nás. My se budeme soustředit sami na sebe,“ konstatoval trenér SFC Opava.

Jeho svěřenci vyrazili do hlavního města v kompletním složení, tedy až na zraněné Mondeka s Opokuem. „Nějaké změny v sestavě budou, deset dnů jsme tvrdě pracovali a věřím, že to na trávníku bude poznat,“ přeje si Dvorník. „Bohemka“ je doma silná. „Je na nich vidět extrémní soubojovost, my v ní ale můžeme být lepší. Věřím, že máme šanci uspět,“ uzavřel.

Zítřejší zápas bude mít výkop v 15.30.

