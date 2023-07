/FOTOGALERIE/ Přesto, že mistrovská sezona začíná až za pár dnů, fanoušci fotbalové Slavie měli veliký den už tuto neděli. Na programu byla nejen generálka s Dynamem Drážďany, ale hlavně speciální program, jehož zlatým hřebem bylo odhalení nových dresů. To se povedlo na jedničku, na hřišti to pak byly jedničky dvě, jelikož zápas skončil 1:1.

Slávisté představili nové dresy při generálce s Drážďany. | Foto: CPA

Že bude o tento zápas spojený s programem velký zájem, bylo jasné dopředu. Výsledná návštěva 16800 diváků ovšem předčila veškerá očekávání! Veliký podíl na tom měli i příznivci třetiligového německého týmu. Ti dopředu avizovali, že pro ně je toto utkání jako evropský pohár a do Edenu jich dorazilo veliké množství, zabrali celou jednu tribunu za brankou.

Dlouhých 88 minut se hrálo bez gólů, ale diváci se rozhodně nenudili. Oba celky předváděly zajímavý fotbal a k vidění byla řada povedených útočných akcí.

"Byla to super generálka. Těžký zápas před skvělým publikem. Obě strany fandily naplno, opravdu úžasná kulisa. Jsem spokojený, hodně dobrá prověrka. Musím uznat, že mě Drážďany trošku překvapily, hrály hodně dobře. Německo je na vyšší úrovni, myslím, že by u nás klidně mohly hrát první ligu," řekl po utkání záložník David Pech.

V první půli byl na jedné straně nejblíže gólu Jurečka, na druhé straně Meissner. Po změně stran měl gól na kopačce Holeš, ale jeho střelu obránci srazili. V 63. minutě pak domácí trenér Trpišovský stáhl hráče ze hřiště a na trávník poslal kompletně novou jedenáctku v nových dresech.

Diváci se dočkali gólů až v samém závěru. Nejprve v 88. minutě otevřel skóre Schäffler, když překonal Mandouse hlavou, o minutu později ovšem bylo srovnáno, když se šikovně uvolnil Schranz a skóroval.

"Splnilo se, co jsme chtěli, aby kluci po přípravě měli zase pocit plného stadionu a ostrého utkání. Soupeř hlavně v prvním poločase hrál výborně, byl na tom skvěle fyzicky, udělal nám to hodně těžké. My se ze začátku nemohli dostat do tlaku, soupeř nám vyjížděl z presingu, stálo nás to spoustu sil. Šance, které jsme měli, jsme navíc neproměnili," hodnotil zápas trenér Jindřich Trpišovský.

Tomu se teď bude pár dnů honit v hlavě několik možností do základní sestavy, která vyrukuje do sezony. A to proti Hradci Králové, na který se jeho svěřencům v posledních sezonách vůbec nedaří. "Jsou ještě tři čtyři posty, kde se rozhodujeme, hrát roli bude i to, že nás čeká soupeř, se kterým se nám dlouhodobě nedaří. Možná to upravíme i vzhledem ke standardkám, ty můžou být důležitý faktor. Zápas s Drážďany se ohledně sestavy blížil naší představě, někde se nám tam ale ještě tlačí více hráčů," dodal.

Slavia - Drážďany 1:1 (0:0)

Branky: 89. Schranz - 88. Schäffler. Diváků: 16800.

Slavia: Kolář (46. Mandous) – Kačaraba, Ogbu, Holeš – Douděra, Pech, Oscar, Jurásek – van Buren, Jurečka, Lingr. Od 63. minuty: Mandous – Vlček, Ousou, Bořil – Tomič, Zafeiris, Provod, Schranz – Tijani, Chytil, Masopust.

Drážďany: Drljača (46. Broll) – Kammerknecht, Ehlers (79. E. Lehmann), Meier, Lewald – Hauptmann, Will (79. Schäffler) – Meissner (79. Menzel), Borkowski (61. Oehmichen), Zimmerschied (79. Zeil) – Kutschke (61. Vlachodimos).