Morávek se s bohemáckým zelenobílým dresem rozloučil v červnu roku 2009. Tehdy šlo o zápas druhé nejvyšší soutěže Bohemians - Ústí nad Labem a v 87. minutě byl vystřídán za herce Ivana Trojana, pro něhož to byla v jeho tehdejších 44 letech premiéra v profesionálním fotbalu. Poté Morávek přestoupil do německého Schalke a tím začala 13 let dlouhá německá anabáze.