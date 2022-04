Spousta fanoušků ještě stála ve frontě na pivo a klobásu a stadionem se poprvé rozezněl křik „gól“. Ještě než se oba týmy po návratu na trávník rozkoukaly, po křížném nákopu a přesném centru Baha před branku se do zakončení protlačil Lingr. Svým třináctým ligovým gólem sezony vyrovnal na čele tabulky kanonýrů ostravského Almásiho.

Vedoucí gól v důležitém zápase většinou týmu nalije čerstvou krev do žil. V případě Pražanů to platilo chvíli, ale pak začali vystrkovat růžky Západočeši. Nejprve Beauguelovy nůžky lapil Kolář, Havel střílel nad, ale v 75. minutě už Štruncovy sady explodovaly nadšením. Kalvach poslal míč před branku, Chorý se odpoutal od bránícího Baha a měl čas i prostor poslat hlavou míč nechytatelně do sítě.

Aktivnější rázem byli Plzeňští, ale bez vyložené šance. Zbrzdila je až 85. minuta, kdy byl po šlapáku na Olayinku a druhé žluté kartě vyloučen Bucha.Trenér Pražanů Trpišovský na to zareagoval hned trojím střídáním, ale krátkou přesilovku už jeho svěřenci nevyužili. V pětiminutovém nastavení hlavičkoval Sor, ale branku minul.

„Zápas jsme dobře rozehráli, ale po gólu se dostali pod tlak. Soupeř žádné šance neměl, ale pak to z tečované standardky padlo Chorému na hlavu. Mrzí nás, že jsme je k ničemu nepustili a pak dostaneme takový gól,“ mrzelo Trpišovského. „Ve zbytku zápasu nám pak chyběla kvalita ve středu hřiště. Škoda, že jsme nebyli aktivní jako v první půli,“ dodal.

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branky: 75. Chorý - 48. Lingr. Rozhodčí: Raczkowski - Siejka, Kupsik - Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Sýkora, Kopic, Bucha - Lingr, Holeš. ČK: 85. Bucha. Diváci: 11.384.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša (26. Pernica), Hejda, Santos - Bucha, Kalvach - Kopic (61. Chorý), Sýkora, Mosquera - Beauguel (88. Holík). Trenér: Bílek.

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Hovorka, Oscar (69. Plavšič) - Traoré (87. Hromada), Holeš - Lingr (72. Schranz), Provod (87. Jurásek), Olayinka (87. Kačaraba) - Sor. Trenér: Trpišovský.