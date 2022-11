Začátek zápasu byl hodně opatrný a na zajímavější situace si museli diváci počkat až do závěru první půle. Nejprve domácí Lingr nastřelil břevno ostravské branky, na druhé straně pak zahodil sólový únik Šehič.

Začalo to padat po změně stran. A pro hosty hodně nešťastně. V 53. minutě si totiž Kaloč srazil míč do vlastní sítě, ovšem jen o pět minut později bylo srovnáno, už do té správné branky se prosadil Fleišman.

V závěrečné dvacetiminutovce pak přišly chvíle střídajícího M. Juráska. Nejprve v 73. minutě překonal Laštůvku šikovnou střelou k tyči a o chvíli později vymetl parádní dělovkou pavučiny v šibenici.

"Zatím to byl můj nejlepší večer, ale doufám, že budou v kariéře ještě lepší," usmíval se po zápase střelec. "Klub slavil 130 let, atmosféra na utkání byla skvělá," pochvaloval si.

Slavia - Ostrava 3:1 (0:0)

Branky: 53. vlastní Kaloč, 73. a 79. M. Jurásek - 58. Fleišman. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Paták. ŽK: Douděra - Kaloč, Cadu. Diváků: 16130.

Slavia: Kolář – Douděra, Kačaraba, Santos, D. Jurásek – Hromada (45. Tiéhi), Oscar (87. Kričfaluši) – Usor (70. Jurásek M.), Lingr (80. Provod), Olayinka, – Jurečka (70. Tecl).

Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman – Cadu (70. Jaroň), Kaloč (59. Boula), Tetour (80. Smékal) – Šehić (80. Tijani), Kuzmanović (70. Miškovič) , Almási.